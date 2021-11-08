冷鋒遇電費加風　盤點各項家電耗電量　林超英教你零電費古法禦寒

兩電即將公布明年電費調整方案，有學者預料全球能源價格飆升，加幅有機會達雙位數。加風吹遇上今日（8日）冷鋒到，市民如何慳電慳錢保暖，頗考心思，參考港燈過去就不同電器所需電費估算，電功率高達3,000瓦特的暖爐，用一小時最多耗電費3.79元，而冬天用電熱水器沖一個攝氏40度熱水浴，90公升熱水就花掉3元電費。

冬天電費負擔不容小覷，一向慳電的天文台台長林超英就教路，只要穿著足夠保暖衣物，即使極寒天氣，用暖水袋放入被窩，溫暖雙腿已足夠，暖爐絕非第一考慮。



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▼港燈估算各類電器所需電費▼



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港燈曾就各種電器所需電費作估算，以港島區每度電1.264元計算，電功率達3,000瓦特的暖爐(充油式或暖風機)及煮食焗爐，每小時電費可達3.79元。排名第二是電功率2,500瓦特的電爐餅，每小時電費達3.16元。

隨著秋意漸濃，不少市民愛沖熱水涼暖身。但按港燈估算，在夏天室內溫度攝氏27度，沖一個35度熱水浴，90公升熱水要花1.09元；但到冬天室內溫度降至攝氏18度，熱水浴調升至40度，同一熱水量價格貴近兩倍至3元。

▼11.8 冷鋒過境氣溫創入秋新低▼



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用電水煲10分鐘盛惠惠0.42元 拉勻貴過一匹冷氣機

至於日常生活常用的電水煲（2,000瓦特），用10分鐘已花費0.42元。不少市民靠熱水驅走寒意，但消委會在2016年曾測試，以最高耗電的電水煲樣本及當時每度電1.2元計算，單計待機1年的電費便需630元，高於1部「一匹」變頻式冷氣機的電費。由於電水煲需要全日接駁電源才可將水保持一定溫度，故耗電量較高，故消委會建議若非經常需要飲熱水，應在用後關上電源或拔出插頭，甚至可考慮使用其他電器產品，例如可快速煲滾食水的電熱水煲。

學者建議熱水飲幾多煲幾多：不必長駁電水煲電源保溫

城大能源及環境學院教授梁國熙亦指出，暖爐耗電量雖大，但非長時間使用，一般家庭最耗電的家電是冷氣機、熱水爐及電燈，故建議市民選用一級能源效益標籤的電器，但最簡單還是「不用就不需要開」，例如按需要煲適量熱水，不必長期接駁電源保溫。

林超英：寒冬靠自己

前天文台台長林超英不用靠冷氣度過炎夏，面對寒冬又如何應對？林解答指「要靠自己」，則靠穿著適當保暖衣服。不少市民在寒冬靠冷氣的暖風溫暖睡房，但他認為用電太多，反而古老方法更有效，說的是用暖水袋溫暖被窩，再為雙腿保暖。若沒有暖水袋，他建議在極冷的天氣，可用一小張電熱毯溫暖肩膀及上背，開動1、2小時已足夠，「好凍好凍才用，一年10日都無……只要自己身體附近暖就可以」。

在極冷天氣，可用一小張電熱毯溫暖肩膀及上背，開動1至2小時已足夠，仲要好凍好凍先用，一年10日都無…… 前天文台台長林超英

寒冬也不沖熱水涼 林超英：停水後反而會覺得特別凍

林超英採用即熱式電熱水爐，寒冬也不沖熱水涼，每次沖涼只花約1分鐘時間即足夠。他解釋，熱水涼耗電較多：「不要以為沖熱水涼好爽，微絲血管擴張，停水後會覺得特別凍，皮膚也特別乾燥，超過30度就ok」。因此，無論冬天或夏天，林超英與太太每人每日平均只花1至2度電，用電最多反而是春天，潮濕天氣下靠電器乾衣。