月偏食11.19上演　黃昏月出望向東北偏東可賞　在港可見後半部

今年月偏食再現，將於11月19日上演！香港太空館提醒，今次月食時的月球仰角較低，且天色尚未全黑，可能比較費力才能找到月球位置。當天下午6時月球離地平線相差還不足5度，故選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東的障礙物高度。



2021年11月19日的月偏食食分超過0.97，幾乎發生月全食，在香港只看到後半部。（香港太空館圖片）

稱「帶食出」 月出已月食中

今次月偏食食分達0.97，幾乎發生月全食，但香港只看到月球離開本影的階段，美洲、太平洋、東亞、澳洲及北歐均可欣賞是次天文現象。香港太空館表示，這次是繼5月的月食後，今年第二次出現的月食，市民可於黃昏月出時望向東北偏東的方向欣賞。

11月19日黃昏月出時將上演月偏食，望向東北偏東低處或可見。

當天月球於下午5時38分東升，其時已過「食甚」階段，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束。由於月食在月球升出時已經開始，故這次現象又稱為「帶食出」，在港只能觀看到月食過程的後半部。

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太空館YouTube頻道直播

香港太空館會於當日下午5時30分至晚上7時，透過YouTube頻道直播是次月食天文現象，並由助理館長分享與月食相關的科學知識。