冷鋒周一「小雪」凌晨橫過香港　天文台料由23度降溫　晚上僅16度

一道冷鋒今晚（21日）越過廣州，正逐漸向南移動，天文台料明日（22日）二十四節氣「小雪」凌晨時分，該道冷鋒橫過廣東沿岸地區，即即將越過香港，市區氣溫將由初時約23度逐步下降，日間徘徊在19度，至晚上氣溫進一步下降至最低16度，市區一日間降溫7度，比今日日間最高25.6度低約10度，新界再低兩三度，市民最快明晚感受到深秋涼意，收工時要注意保暖。



▼11月21日市民賞大棠紅葉▼



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打鼓嶺料降至12度

本港今日日間仍然相當溫暖，多區氣溫達27度，元朗公園更達28.4度，天文台總部錄得25.6度。天文台表示，一道冷鋒會在明日「小雪」凌晨時分橫過華南沿岸，屆時北風增強，離岸及高地達7級，多雲亦有雨，天氣會顯著轉涼。

天文台預測，氣溫將由凌晨時23度逐步下降，早上約8時跌穿20度，日間徘徊19度，至夜晚逐步降溫至16度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺明日凌晨最高氣溫達21度，但明晚已降至12度，溫差達9度。

「小雪」過後，天文台料氣溫仍有下降空間，市區最低氣溫進一步降至15度，天氣清涼及非常乾燥，最低相對濕度跌至35%。參考自動分區天氣預報，周二（23日）凌晨，打鼓嶺最低氣溫跌至11度。天文台早前亦提醒，本周中期「輻射冷卻」效應可能較為顯著，早上新界氣溫可能會較市區為低，住在新界北部的市民起床時或要 「畀啲掙扎」！

天文台預測，清涼天氣持續至周四（25日），到與冷鋒相關的乾燥東北季候風持續影響，隨後數天華南普遍晴朗，日夜溫差較大，至11月底市區最高氣溫又回升至26度，意味短袖衫仍未需要收起。

▼本月初冷鋒過境 天氣轉涼▼

