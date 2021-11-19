下周一小雪早上冷鋒到　天文台料有雨濕凍急降溫　一區晚間僅12度

本港近日天氣和暖，不過天文台料下周天氣將急轉涼。天文台預測，一道冷鋒會在下周一（22日）「小雪」早上橫過華南沿岸，該區顯著轉涼及有一兩陣雨。下周一市區氣溫料介乎攝氏16至23度，與前一日溫差最多更達11度，打鼓嶺更有機會低見12度，或成為12年來的「最涼小雪」。

隨後數天該區漸轉晴朗，早上天氣清涼，日夜溫差較大，下周二（23日）氣溫則料低見15度；天氣亦將轉為非常乾燥，相對濕度最低僅35%。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，料今日（19日）下午大致天晴，今晚部分時間多雲，吹和緩東至東北風。展望周末期間天氣溫暖，周日（21日）氣溫介乎23至27度。

不過下周一「小雪」北風將增強，天文台料日間氣溫逐步下降，天氣顯著轉涼，並預料當日將多雲，有一、兩陣雨。氣溫方面，市區料介乎16至23度，入夜後新界多區，包括將軍澳、沙田等或降至14度，打鼓嶺更有機會低見12度，達寒冷程度。另外，若下周一按目前預測錄得最低氣溫16度，將是自2009年錄得13度以來，近12年最涼的小雪。

下周二、三天氣持續清涼 市區降溫至15度左右

天文台料下周二、三（23及24日）早上市區氣溫降至15度左右，新界再低兩三度。下周二早上多雲，下午漸轉天晴，新界多區僅13度，打鼓嶺更或得11度，市民要做好保暖。下周三則早上清涼，天晴乾燥，新界多區繼續徘徊在11度至13度。

氣溫料下周四（25日）起回升，天文台料下周四起連續多日天晴，氣溫則介乎17至23度，至11月28日（周日）氣溫更升至介乎19至25度。