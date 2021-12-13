冬至有風打？天文台料一股熱帶氣旋逐漸增強　雨帶下周影響香港

本港今日（13日）氣溫清涼，天文台指受東北季候風影響，明日（14日）繼續晴朗及乾燥，料本周中期氣溫回升，但周末再度轉涼，下周日立法會選舉日（19日）最低氣溫將跌至攝氏15度。

天文台又指，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部，與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。相對清涼及有雨天氣會持續至「冬至」過後。



12月13日中午12時20分氣溫。（天文台網站截圖）

今日最低氣溫為攝氏17度，於中午12時於京士柏錄得攝氏20度，而各區普遍同樣錄得約攝氏20度。天文台指東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，今日大致天晴，下午乾燥，吹和緩至清勁北風，漸轉吹東風。

東北季候風會在明日繼續帶來晴朗及乾燥的天氣，而隨著季候風於本周中期緩和，氣溫將稍為回升，於周四（16日）氣溫將升至攝氏25度。不過，天文台料另一股東北季候風將在本周後期影響本港，於周六氣溫會再度下跌至最低攝氏16度，而下周日更只有攝氏15度，於下周一起會連續3日有雨。

此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部，與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。

天文台九天天氣預測。（天文台網站截圖）

▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼

