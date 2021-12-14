12月風暴｜天文台料雷伊入南海改偏北移動　遇「颱風殺手」或減弱

踏入12月，風季或仍未完結。多個預報系統顯示強烈熱帶風暴雷伊正逐漸增強，並橫過南海南部，但料隨後轉向偏北移動。其中歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）更料雷伊會逼近本港，但屆時或已逐漸減弱並消散。

本港天文台解釋，踏入冬季也有機會發展熱帶氣旋，即使熱帶氣旋靠近華南沿岸，但南海北部海水溫度較低，兼遇上「颱風殺手」東北季候風，其較涼及較乾氣流，不利熱帶氣旋在南海北部發展，強度甚至可能減弱。

不過與雷伊相關的雲帶，會在下周初至中期，為南海北部帶來有雨天氣，冬至（21日）或迎來幾陣雨，早晚天氣清涼。



在正午12時，強烈熱帶風暴雷伊集結在馬尼拉之東南偏東約1,830公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓南部，並逐漸增強。

本港天文台預測，雷伊進入南海後，預料隨後轉向偏北移動，並逐漸減弱，但其路徑仍存在變數。按目前預測熱帶氣旋路徑，雷伊明日（15日）增強成颱風，翌日進一步升級成強颱風，移入南海南部後，將稍減弱成颱風級別，暫未見會闖入本港800公里範圍。

歐洲預報料雷伊逼近本港 惟強度明顯減弱

按中央氣象台預測，雷伊將以每小時約20公里速度向西偏北方向移動。其預測更進取，料周四升級成超強颱風，穿過菲律賓群島南部後，最快周六（18日）中午前後移入南海東南部，稍減弱成颱風，其後再升級成強颱風。受雷伊影響，中央氣象台料周五晚起中國南部海區將迎來明顯風雨。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），雷伊路徑未必一直向越南推進，或轉向北移動，並有機會升級成強颱風級別，逐步向香港靠近，料下周三（22日）最接近本港，但屆時已減弱成熱帶風暴，其後逐漸消散。美國全球預報系統（GFS）則預測，雷伊入南海後最高可達颱風級別，但料與本港保持一段距離，最快下周二（即21日冬至當天）已減弱成低壓區。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼



海水溫度低兼遇「颱風殺手」 或成減弱原因

天文台昨在「天氣隨筆」解釋，踏入冬季，在西北太平洋較低緯度的海水仍然較為溫暖，故仍可有熱帶氣旋發展。在東北季候風主導下，熱帶氣旋通常會較難靠近華南沿岸，在1961至2020年期間，只有7個熱帶氣旋於12月進入本港800公里範圍內。

即使熱帶氣旋有機會受其他天氣系統的引導，較為靠近華南沿岸，但南海北部海水溫度較低，加上東北季候風的氣流較涼和較乾，不利熱帶氣旋在南海北部發展，甚至可能會減弱其強度。

不過，南海熱帶氣旋即使碰上季候風，但若碰上合適條件，它們有時候也有辦法突破重圍，令沿岸地區天氣出現變化，即是當南海上空出現有組織的東南或偏南風時，與熱帶氣旋相關的濕暖空氣會有機會北上，遇上華南沿岸較涼的季候風，有機會為該區帶來較多雲，甚至是有雨天氣，也就是「奎明效應」現象。

參考最新九天天氣預報，天文台預測，與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣，料冬至（21日）起一連三日清涼有雨。

立法會選舉日市區降至14度 打鼓嶺低見9度

至於本港近日天氣方面，天文台預測，隨季候風在未來一兩日緩和，廣東氣溫稍為回升，料周四及周五市區最高氣溫達24度，並迎來一、兩陣微雨。天文台預料另一股東北季候風將在本周後期影響華南，天氣轉涼，最快周六再迎來清涼天氣。

周日（19日）將為立法會選舉日，天文台預測市區最低氣溫將進一步降至14度，打鼓嶺更有機會跌至9度，日間大致天晴及乾燥，最低相對濕度跌至40%，市民外出時記得注意保暖！

與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。（天文台網站截圖）

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