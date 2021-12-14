立法會選舉｜天文台料12.19低見14度　有區得9度　下周二冬至有雨

立法會選舉將於下周日（19日）舉行，當日港鐵、九巴、城巴、新巴及電車大部份路線亦將全日任搭。天文台預測當日早上清涼，市區最低氣溫攝氏14度，新界多區或得12度，達寒冷程度，而打鼓嶺更或得9度。如市民要到郊外則要注意保暖。

另外，下周二（21日）為「冬至」，天文台料當日多雲、有幾陣雨，早晚清涼；市區最低氣溫則低見16度。市民如要出外與家人聚餐，緊記帶備雨具。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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周五晚一夜跌8度

天文台預測，隨著東北季候風逐漸緩和，未來一兩日廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風將在本周後期影響華南，該區天氣轉涼。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋雷伊將會逐漸增強，在未來數日大致移向菲律賓南部及進入南海。與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。

天文台料明日（15日）短暫時間有陽光，日間溫暖，晚上有一兩陣微雨。市區氣溫則介乎20至24度，周四（16日）則升至介乎21至25度，天氣溫暖。不過天氣料周五（17日）晚上轉涼，氣溫由周五日間最高24度，跌至周六（18日）最低16度，即一晚急降8度，市民要注意保暖。

冬至市區氣溫介乎16至19度

天文台預測下周日投票日進一步轉涼，當日大致天晴及乾燥，早上清涼；市區氣溫介乎14至20度，將軍澳、沙田及大埔等多區料低見12度，而打鼓嶺更或得9度。

另外，下周二為廿四節氣中的冬至，不少市民會與家人出外聚餐。天文台料下周二多雲，有幾陣雨，早晚清涼。市區氣溫則介乎16至19度，打鼓嶺低見12度，達寒冷程度。多雲有雨天氣料持續至下周三（22日）、四（23日），兩日氣溫同樣介乎17至20度。

▼11月21日市民賞大棠紅葉▼

