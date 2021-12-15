12月風暴｜雷伊明早升呢強颱　天文台料周末闖南海　平安夜將有雨

下周五（24日）是平安夜，天文台預測，受將會升呢至強颱風級別的熱帶氣旋雷伊的相關雲帶影響，本港下周初至中期維持有雨天氣，幸平安夜當日雖有一兩陣雨，但短暫時間重見陽光，氣溫介乎18至22度，外出迎聖誕或許不用太狼狽，但最好帶備雨具。

天文台指，雷伊會在未來一兩日逐漸增強及橫過菲律賓，預料在周末期間進入南海南部並轉向偏北移動，雖料之後會逐漸減弱，但強調其路徑仍存在變數。



天文台料平安夜短暫時間有陽光。有一兩陣雨。（資料圖片/羅國輝攝）

天文台表示，廣東明日日間溫暖，另一股東北季候風會在周五抵達華南，該區天氣轉涼。此外，熱帶氣旋雷伊會在未來一兩日逐漸增強，橫過菲律賓，預料在週末期間進入南海南部並轉向偏北移動及逐漸減弱，但其路徑仍存在變數。

平安夜短暫時間有陽光

天文台預測，與雷伊相關的雲帶會在下週初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。在平安夜的前數天，即12月20日至23日，本港將持續有陣雨及多雲，首三天早上清涼。

不過，在平安夜（24日）當日，天氣開始逐漸變好，氣溫將介乎18至22度，短暫時間有陽光，並有一兩陣雨。

▼2020年平安夜▼



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立法會選舉最低氣溫14度

天文台料明日（16日）日間短暫時間有陽光及溫暖，早晚有一兩陣微雨。市區氣溫則介乎21至25度，周五（17日）則升至介乎18至24度，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及乾燥，晚上轉涼。

此外，立法會選舉將在周日（19日）舉行，天文台預料最低氣溫是14度，而最高氣溫是20度，當天大致天晴及乾燥，早上清涼。