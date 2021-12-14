颱風雷伊︱12月都會打風？冬至前後或襲港多雲有雨　60年來共7次

威媽︰踏入冬天，天氣乾爽，又經常陽光充沛，實在好適合曬衫！唔似夏天咁成日打風落雨。

威仔︰都唔一定㗎！根據氣候統計，香港十二月出現明顯降雨的確較為少見，而南海的熱帶氣旋活動在冬季亦會較夏季明顯少，不過亦唔代表南海完全無熱帶氣旋活動。對於未來的天氣預測，不如問吓喺天文台做天氣預報員嘅小明表哥啦！

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）



預報員小明：儘管踏入冬季，在西北太平洋較低緯度的海水仍然較為溫暖，故仍可有熱帶氣旋發展。電腦預報模式顯示，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋雷伊會在未來數日大致移向菲律賓南部及橫過南海南部。一般來說，在東北季候風的主導下，熱帶氣旋通常會較難靠近華南沿岸（圖一）。而在1961至2020年期間，也只有7個熱帶氣旋於十二月進入本港800公里範圍內。即使熱帶氣旋有機會受其他天氣系統的引導而較為靠近華南沿岸，但南海北部的海水溫度較低，加上東北季候風的氣流較涼和較乾，不利熱帶氣旋在南海北部發展，甚至可能會減弱其強度。

威媽︰如果個風唔打過嚟或者離我哋好遠，咁我係咪可以喺太陽下曬衫喇？

預報員小明：也不一定啊！在南海的熱帶氣旋雖然碰上了季候風，但若然碰上合適的條件，它們有時候也有辦法突破重圍，令沿岸地區天氣出現變化：當南海上空出現有組織的東南或偏南風時，與熱帶氣旋相關的濕暖空氣會有機會北上，遇上華南沿岸較涼的季候風，便有機會為該區帶來較多雲，甚至是有雨的天氣，這個現象稱為「奎明效應」（圖二）。

預報員小明：根據現時預測，隨著季候風緩和，本週中期廣東氣溫會稍為回升，但本週後期將受到另一股東北季候風的影響，華南天氣會再次轉涼，小心到時冷親呀。對於現時位於西北太平洋的熱帶氣旋雷伊，未來數日移至南海南部後的強度及路徑預測仍存在變數（圖三）。但要留意與其相關的雲帶會影響南海北部，冬至前後該區有機會出現多雲有雨的天氣。天文台會密切監察各天氣系統對香港的影響。總之，大家記得要留意最新

威媽︰小明真係叻叻！咁我要喺呢幾日拎被同外套去曬啦！威仔快啲幫手～

威仔︰．．．

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原文：12月香港會唔會打風落雨？作者：香港天文台梁浩明 岑翊琳 譚曉晴