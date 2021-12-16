季候風明早殺到顯著轉涼　天文台料聖誕節氣溫回升2字頭但有雨

【聖誕節天氣】強烈東北季候風將帶來清涼的天氣，天文台預測未來數天氣溫逐步下降，周日（19日）立法會選舉日，市區最低氣溫將跌至攝氏14度，打鼓嶺更降溫至9度。

隨熱帶氣旋雷伊逐漸逼近，與其相關雲帶會在下周初至中期，為南海北部帶來有雨天氣。天文台預料，本港下周二（21日）冬至日仍然清涼，多雲有雨天氣下，市區低見16度，至平安夜及聖誕節（24及25日）氣溫才稍稍回升至2字頭，市民或要在雨中度佳節。



▼2020年平安夜▼



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本港今日陽光普照，多區未到正午已升溫至26度，流浮山及深水埗更率先升溫至27度。天文台預測，一股強烈東北季候風會在明早（17日）抵達華南沿岸地區，帶來清涼天氣，預料初時有一、兩陣微雨，日間部分時間有陽光。當北風增強後，稍後時間顯著轉涼，市區最低氣溫跌至17度，隨後兩日氣溫將進一步下降。

周日是立法會選舉日子，天文台料當日早上清涼，市區最低氣溫只有14度，石崗只有11度，而打鼓嶺再降至9度。雖然當日初時天晴，但稍後漸轉多雲，最低相對濕度只有45%，天氣較為乾燥，市民外出時記得注意保暖。

今個聖誕節不太冷 惟雨中度過

熱帶氣旋雷伊現已升級成超強颱風，會在未來一兩日橫過菲律賓並進入南海南部，下周日轉向偏北移動及逐漸減弱。天文台預料，雷伊在冬至當日，將闖入本港400公里範圍，但屆時減弱成熱帶風暴。目前未知雷伊會否令天文台「掛波」，但天文台預料，與雷伊相關雲帶會在下周初至中期，為南海北部帶來有雨天氣，冬至迎來多雲有雨天氣，早晚清涼，市區低見16度，適合家人相聚取暖。

多雲有雨天氣持續，天文台料平安夜及聖誕節本港暫別晴天，市民或要在雨中度過佳節，但今個聖誕節未算太冷，市區最高氣溫仍在2字頭，未需要出動厚衣禦寒。