大澳文化節聖誕假一連四日舉行　青協為老店變身　賞花船巡遊盛典

疫情下旅遊停頓，《大叔的愛》取景地、中秋佳節逾千個燦爛多彩花燈夜空上高掛的大澳，成熱門打卡點之一。有團體將在聖誕節假期（即12月24至27日）舉辦大澳文化節，圍繞食、住、行及傳統節慶，重新呈現傳統漁村文化。



▼大澳文化節五個重點項目▼



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香港青年協會今年首辦大澳文化節，以體驗地道漁村文化為主題，帶旅客深入認識大澳傳統美食、居住的棚屋環境、乘搭的舢舨，以及節日慶典等。四日活動將上演河涌巡遊、棚屋劇場等節目。12月26日的水上巡禮，將由10艘龍舟帶領，分別以農曆新年的舞獅、中秋節的花燈、端午的龍舟、廟誕的粵劇及水上嫁娶「噹噹嘭」等展示，合共邀請逾200位大澳居⺠參與。

項目之一「大澳商舖GO! 」，招募大專院校設計系學生為10間大澳食肆「大變身」，遍及專售蝦醬、海產乾貨、豆腐花、魚蛋墨魚及咖啡等小店，透過加入設計元素融合傳統與創新，突顯商舖特色及故事，參與商戶包括大澳老字號益昌號及日利海產、勝利香蝦廠、張財記、蘇廬等。而「大澳棚屋GO!」亦打造首間大澳棚屋展示體驗館，讓旅客親身體驗水上人家庭，了解早期棚屋居住狀況。

▼老店大改造 揉合傳統與創新▼



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邀情侶拍婚照認識大澳另一面

為更深入了解水鄉傳統，青協邀請四對情侶到大澳拍攝結婚相，其中一對是原居民代表，將於12月26日參與花船巡遊盛典，乘坐婚嫁船出遊。另一對是傷健情侶，任職幼稚園助教的敏儀及在無障礙工程公司工作的偉康，上月率先到大澳拍攝婚照。

偉康天生失明，家住屯門的他常到大澳遊玩，每次到訪也有種走馬看花的感覺。敏儀因要照顧患病的家人，多留在市區，甚少到郊外走走，趁這次機會，牽著偉康的手首次來到大澳，二人不約而同地對這場經歷感覺新鮮，初嘗乘坐舢舨。敏儀上船時因船身搖晃不定而顯得戰戰兢兢，偉康雖看不見，反而淡定地提供鼓勵，令她變得安心。他們除了在大澳留下倩影及難忘回憶，也希望鼓勵其他殘障人士，與健全的人也同樣可以譜出愛情。

冀保留水鄉文化

青協文化藝術組主任何麗芳表示，大澳位置偏遠，年輕一代多出市區謀生，水鄉文化或因無人傳承而逐漸消失，有見及該處已成為港人打卡熱點，故與大澳文化協會合作，透過當地居民口述歷史，青年人深入了解這片充滿人情味的地方，再融入藝術品和表演中；也透過認識棚屋禮儀，令遊人明白棚屋並非門常開便可隨意入內參觀，希望大澳經濟及文化可持續化。

早前「大澳水鄉花燈節」吸引大量人流，街道被遊人嚴重阻塞，影響居民日常生活，主辦方無奈決定部份日子不亮燈。何麗芳說，今次活動分散在大澳不同地方，並會在下午五時完結，加上預計人流因活動增加1,000至2,000人，已與巴士公司商討加班，盡量把對居民起居影響減到最低。