港鐵聖誕不設通宵車　除夕夜尾班車延1小時　周末、節日加密班次

疫情襲港近兩年，不少市民期待在即將來臨的聖誕和除夕外出倒數歡聚。港鐵今（7日）表示，為配合重啟實體倒數活動，將於12月31日除夕夜延長服務時間，尾班車將延後1小時，並會在周六（11日）起一連4個周末、冬至、平安夜、除夕夜、聖誕及新年假期加強港鐵列車服務，合共會額外增加逾6,480班車。



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6條鐵路綫在未來四周末加密班次

港鐵表示，除夕夜當晚將有多場倒數活動，為配合市民外出慶祝，當晚全綫列車將延長服務時間，尾班車將延後1小時，但有關安排並不包括機場快綫和迪士尼綫。

另外，港鐵在12月11日至明年1月2日，亦會加強港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東鐵綫及屯馬綫共6條鐵路綫在周末、聖誕節及新年假期的列車服務，其中荃灣綫和觀塘綫在加強服務後，班次最頻密時維持兩分多鐘一班車。而在冬至、平安夜及除夕夜當天，亦即12月21、24、和31日，港鐵列車會在下午起加強服務，以配合乘客需要。

另外，由本月起至明年2月3日，機場快綫會在亞博舉辦活動的日子，港鐵亦會加密大部分時段列車班次至約15分鐘一班車，而迪士尼綫則會在12月18日起至12月底，以及在新年及農曆新年期間，加強繁忙時段的服務5五分鐘一班車。

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