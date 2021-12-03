聖誕新年回港潮　檢疫酒店房、機票難求　酒店爆滿最快2月先有房

新變種病毒Omicron來勢洶洶，為疫情帶來不穩定因素。早前便有英國航空的機組人員抵港後確診，政府於本周四（2日），將9個國家改為A組指明地區，意味當地抵港的港人，坐多7日「疫監」。惟適逢聖誕節及新年回港潮，若遇到突發情況，海外港人難以臨時更改機票，或延長酒店房日數。

事實上，本港12月及1月的檢疫酒店房均已爆滿，海外港人最快須於明年2月才可入住，但2月的酒店房亦「所剩無幾」。至於從紐約直航返港的機票亦已售罄，僅剩下轉機1至2次的機票。國泰網站更顯示，近一周的價格約1.16萬元至1.48萬元。有居美港人透露，11月初已機票價格約800美元（約6,233港元）。若以今日的價格作比較，相隔一個月機票的價格最少漲約5,400元，升幅將近1倍。



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聖誕節及新年將至，海外港人均歸家心切，渴望與家人團聚。惟新變種病毒Omicron帶來不穩定因素，如英國航空的機組人員抵港後確診，宣布暫停抵港的航班直至本周六。政府於本周一亦將9個國家，列為檢疫要求最嚴厲的A組指明地區，從當地抵港的港人，須接受強檢21日，即坐多7日「疫監」。

酒店預訂網︰11月30日創下11月最高隔離酒店預訂量

然而，目前檢疫酒店房間短缺，若遇到上述突發情況，海外港人難以臨時更改機票，或延長酒店房日數，或掀起新一輪機票及酒店房的搶購潮。事實上，與本港27間檢疫酒店合作提供預訂服務的Trip.com表示，11月30日隔離酒店網頁的訪客人數，相比11月29日激增170%。而11月30日，更創下11月隔離酒店的最高預訂量，意味近日訂房的人數大幅上升。

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12月及1月酒店房已爆滿 2月供應緊張僅剩幾間房

翻查Trip.com的隔離酒店的訂房情況，12月及1月的酒店房均已爆滿，市民最快的入住日期為明年2月9日。網頁更顯示，第六輪檢疫酒店期間，即2021年12月1日至2022年2月28日，僅餘下7間酒店仍有房間可預訂，全部更剩下數間酒店房，供應非常緊張。即使高檔次如香港置地文華東方酒店（3,630元一晚），同樣沒有房間預訂。記者隨機致電較低檔次的紅茶館酒店，職員表示最快2月才有檢疫房間供應。

紐約飛香港無直航班次 最平機票索價9000港元

至於機票亦出現同樣情況，若以12月份紐約飛往香港為例，以旅遊搜尋網站查詢，直航的機票均已售罄，僅剩下轉機1至2次的機票，價格最便宜約9,000港元，航程連同轉機更需時30小時以上。若在國泰官網查詢，亦無直航班次提供，近一周的價格約1,500美元至1,900美元（約11,687港元至14,803港元）。相反，香港飛往紐約則有直航班次，種種跡象均顯示，返港機票供應緊張。

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居美港人︰提早買機票可慳5400元

事實上，有於美國工作的《香港01》讀者，即將於本周六從紐約返港。讀者表示，為了避免遇到一票難求的窘境，早於11月初已預訂機票及檢疫酒店，價格約800美元（約6,233港元）。若以今日的價格作比較，相隔一個月機票的價格最少漲約5,400元，升幅將近1倍。

讀者亦透露，有當地朋友預訂的返港機票，被航空公司要求更改其他日期，「我嗰啲日子之後飛嘅人，都要改返我呢班機，航空公司畀兩個option佢，一係改4號，一係改11號（美國時間）。」讀者表示，已致電航空公司查詢，可確認除了惡劣天氣外，航班不會再作出更改。問到會否擔心疫情爆發，令航班突然被取消，讀者回應指「可以點？咪book過酒店，希望唔好咁啦。」