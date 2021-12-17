強颱風雷伊冬至闖港400公里後將消散　天文台料下周一起落足7日雨

強颱風雷伊今日（17日）橫過菲律賓進入南海南部，天文台預測移動路徑顯示，雷伊將保持強颱風姿態趨向越南，但於周日（19日）「C字型」急轉彎，採偏北方向移動，減弱並移向海南島及廣東一帶。天文台預料，雷伊將於下周二(21日)冬至當日，闖入香港400公里範圍，屆時雷伊已「降呢」減弱為熱帶氣壓，並於周三消散。



天文台表示，雷伊會逐漸減弱，之後路徑及強度仍存變數。不過天文台預料，與雷伊相關的雲帶，會在下周初至中期帶來雨勢，本港下周一（20日）起橫跨冬至及聖誕假期，至「拆禮物日」（26日）的整個星期，可能連續7日有雨。



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雷伊路徑及強度仍存在變數

天文台表示，強颱風雷伊會在今日橫過菲律賓，並進入南海南部，星期日轉向偏北移動及逐漸減弱，但其後的路徑及強度仍存在變數。

另外，與雷伊相關的雲帶，會在下周初至中期，為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。一股強烈東北季候風則會在未來數日，帶來清涼天氣；之後到下周末，天文台預料會受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼。

天文台指，今日市區最高氣溫達攝氏24度，最低則為17度。不過到明日（18日），氣溫將介乎15至20度，周日最低更只有14度。另外，下周一（20日）將有幾陣雨，稍後雨勢較為頻密，而且連續7天可能有雨，雨勢橫跨聖誕節假期。

天文台預測，平安夜(24日)當天短暫時間有陽光，早晚會有一兩陣雨，不過氣溫將返回「2字頭」，聖誕節及「拆禮物日」(25日及26日)則仍有雨。市民或要在雨中過聖誕！

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

▼2020年平安夜▼

