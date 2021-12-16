12月風暴｜雷伊升級超強颱風　天文台料冬至逼港400公里惟將減弱

熱帶氣旋雷伊已升級成超強颱風，會在今、明兩日橫過菲律賓，並在周末期間以強颱風程度進入南海南部，天文台料雷伊移動路徑會「L型」急轉彎，轉向偏北移動，並向本港走近，預計下周二冬至（21日）直逼本港400公里範圍，但屆時將會「降呢」減弱成熱帶風暴。



在上午十時，雷伊集結在馬尼拉之東南約850公里，預料向西移動，時速約28公里，移向菲律賓南部。天文台預計，雷伊會在周末期間進入南海南部，一直以強颱風程度向越南方向移動。但天文台預測雷伊移動路徑，將在下周初急轉彎，逐步向本港逼近，最快冬至(21日)當日靠近本港400公里。但雷伊走得越近，強度越弱，料屆時已減弱成熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時65公里。

參考內地中央氣象台，預測雷伊最快明晚移入南海東南部海面，逐漸向西沙群島以南海面靠近，期間維持超強颱風程度，下周日（19日）前後將逐漸移向北方向移動，強度逐漸減弱，同樣料冬至當日已減弱成熱帶風暴。

1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」是1974年的熱帶氣旋艾瑪 。（天文台圖片)

如掛波將成影響本港最遲熱帶氣旋

天文台前台長岑智明日前在Facebook表示，以往「秋颱」聽得多，但「冬颱」則未有聽聞，而上一次天文台12月掛風球已是47年前，直言「如果真係下禮拜掛風球，就真係破曬紀錄喇」。

雷伊會否破紀錄？天文台昨日表示，香港入冬後甚少受熱帶氣旋直接威脅，皆因南海北部水溫較低，加上較涼及乾燥的東北季候風不利熱帶氣旋發展，令它減弱甚至消散。1961年至今只有4個熱帶氣旋曾於12月進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」要數1974年的熱帶氣旋艾瑪。

對上一次本港12月掛波為1974年

艾瑪當年12月1日逐漸靠近本港，天文台先後懸掛一號及三號風球，共維持超過27小時。12月2日天文台更錄得177.3毫米雨量，創12月單日最高雨量紀錄，至今仍未被打破。

至於分別在1981年及1994年12月進入南海北部的熱帶氣旋李宜及艾素，均在未登陸前已在海上減弱消散，而2004年的南瑪都則最終在南海東北部轉向，於台灣南部登陸。

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