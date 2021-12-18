熱帶氣旋雷伊料周一闖港800公里　雨中渡平安夜　12.27降溫至14度

天文台今日（18日）中午表示，熱帶氣旋雷伊正向偏西方向移動，料明日轉向偏北移動及逐漸減弱，料下周一（20日）會進入本港800公里範圍，會帶來有雨天氣，但靠近強度及路徑仍存變數，天文台會密切監察。



不過，無論是受東北季候風或雷伊的影響，周末至下周初風勢會持續頗大。天文台預測，下周一（20日）起連續六天有雨，即是周二冬至（21日）及周五平安夜（24日）都會下雨，聖誕假期受東北季候風補充影響，天氣再度轉涼，聖誕節最後一天公眾假期（27日），氣溫跌至最低14度。



據九天天氣預測，受東北季候風影響，未來數日天氣清涼。此外，熱帶氣旋雷伊今日會橫過南海南部，在明日轉向偏北移動並逐漸減弱。但其進入南海北部後的路徑及強度仍存在變數。與雷伊相關的雨帶會在下周初帶來雨天。預料聖誕假期受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼。

+ 7

天文台預料，下周一（20日）起連續六天有雨，其中周二冬至（21日）最凍，氣溫介乎16度至18度，吹北至東北風，多雲間中有雨，初時雨勢較為頻密。周五平安夜（24日）都是大致多雲，有一兩陣雨。值得注意是，聖誕節最後一天公眾假期（27日）天氣相當清涼，部分時間有陽光，氣溫跌至最低14度、最高18度。

12月20日起連續六天有雨，聖誕節最後一天紅日（27日），氣溫跌至最低14度。（天文台截圖）

▼10月13日颱風圓規襲港下風雨交加 有市民外出觀浪▼

