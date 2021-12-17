12月風暴｜天文台料「冬颱」雷伊闖南海後減弱　拆解兩大夾攻力量

踏入12月鮮有熱帶氣旋逼近華南，天文台預測「冬颱」——強颱風雷伊下周初於南海轉向，採取偏北路徑移向海南島一帶。至於雷伊會否影響本港？天文台分析，將有兩個因素令雷伊減弱，包括南海北部的海水溫度偏低，能量供應有限；以及華南至南海北部上空西風盛行，而低層則受東北季候風支配，垂直風切變較大。

不過天文台強調，雷伊的低層環流中心位置存在不確定性，隨後路徑及強度仍存在變數。比較肯定的是與雷伊相關的雲帶會在下周一（20日）、周二（21日）冬至當日為廣東沿岸帶來有雨的天氣，而周末至下周初廣東沿岸至南海北部地區風勢將會持續頗大。



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天文台料周日早上14度 提醒市民投票要穿夠衫

在今日（17日）下午4時，強颱風雷伊集結在馬尼拉之西南偏南約490公里，預料向西移動，時速約28公里，橫過菲律賓並進入南海南部。

天文台指，在雷伊靠近南海北部前，明日（18日）及周日（19日）初時的天色仍會不錯。受東北季候風影響，兩日風勢將會頗大，早上清涼，市區氣溫低見14度；新界早上的氣溫尤其偏低，打鼓嶺更或得9度。天文台高級科學主任李淑明在今日新聞佈會中，提醒選民當日前往立法會選舉投票站時，要注意保暖。

天文台指南海北部的海水溫度偏低，能量供應有限，不利維持雷伊的雲團發展。（天文台網頁圖片）

雷伊冬至闖港400公里 遇颱風殺手翌日消散

隨着位於南海北部的高空反氣旋減弱並東退，天文台預料雷伊會在下周初於南海轉向，採取偏北路徑移向海南島一帶，隨後會較為靠近華南沿岸但有所減弱。目前各大電腦模式對於雷伊的路徑和強度變化仍存在分歧。

根據天文台路徑預報，雷伊將於下周二冬至當日，闖入香港400公里範圍，屆時雷伊已「降呢」減弱為熱帶氣壓，並於下周三（22日）消散。天文台解釋，由於南海北部的海水溫度偏低，能量供應有限，不利維持雷伊的雲團發展；此外華南至南海北部上空西風盛行，而低層則受「颱風殺手」東北季候風支配，垂直風切變較大，容易破壞雷伊的垂直結構。

天文台指，在雷伊靠近南海北部前，明日（18日）及周日（19日）風勢將會頗大，早上清涼，市區氣溫低見14度。（天文台網頁截圖）

天文台又指，各大電腦模式就上述環境因素的掌握各有差異，對雷伊減弱步伐的預測故此不一致。不過無論是受東北季候風或雷伊的影響，周末至下周初廣東沿岸至南海北部地區風勢將會持續頗大。天文台又料，本港下周一稍後至周二初時雨勢較頻密，顯著降雨概率為「高」，市民外出時緊記帶備雨具。

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