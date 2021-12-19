強颱風雷伊冬至日香港200公里內掠過　梁榮武：強度受季候風影響

超強颱風雷伊已減弱為強颱風，並採取偏北方向移動，料最快明日（20日）進入本港800公里範圍，翌日冬至更在本港約200公里範圍掠過，但強度仍然飄忽，今早仍料屆時有熱帶風暴強度，下午修訂為熱帶低氣壓。天文台指視乎雷伊的強度及路徑變化，明日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。澳門氣象局預計今晚至明日清晨進入800公里範圍，屆時將發出一號風球。

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武解釋，天氣未算太冷，令南海北部海水溫度未至於偏低，加上東北季候風補充在聖誕假期才來臨，故雷伊逼近時仍保持強度。



在下午4時，強颱風雷伊集結在西沙之西南約350公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過南海中部並逐漸減弱。天文台料冬至最接近本港，初時雨勢較為頻密，離岸及高地間中吹強風，天氣較清涼，市區氣溫介乎16至18度。

但其後聖誕假期受東北季候風補充影響，涼意更甚，料12月27日市區最低氣溫進一步降至13度，暫未見寒冷天氣出現，即最低氣溫12度或以下。

澳門氣象局指，預料熱帶氣旋「雷伊」會逐漸轉向偏北方向移動，於今晚（19日）至明日（20日）清晨進入澳門800公里範圍，局方屆時將發出一號風球。

梁榮武解釋，天氣未算太冷，令南海北部海水溫度未至於偏低，加上東北季候風補充在聖誕假期才來臨，故雷伊逼近時仍保持強度。（資料圖片）

梁榮武解釋，全球暖化影響海水溫度及大氣層水分，或令東北季候風減少及減弱，有利熱帶氣旋強度較高。按目前天氣預測，今年12月天氣不算太冷，冬至日市區最低氣溫仍達16度，梁指出，因還未遇到強勁的東北季候風，令海水保持一定溫度，加上欠缺乾燥空氣捲入熱帶氣旋，令其走近南海北部時未見迅速減弱，故接近本港時仍保持一定強度，最快聖誕假期才受東北季候風補充影響。

至於天文台會否「掛波」，梁榮武表示，按目前天氣圖，未來數天受東北季候風影響不大，發出強烈季候風信號「黑球」機會不大，但受熱帶氣旋影響而「掛波」的機會相對較大。

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