12月風暴｜雷伊再增強為超強颱風　成南海60年來首個12月超強颱風

踏入12月中，不過或仍有熱帶氣旋來襲。天文台指，熱帶氣旋「雷伊」今日（18日）下午再度增強為超強颱風，是自1961年以來首個在12月於南海出現的超強颱風。

不過天文台預料，雷伊明日（19/12）將轉向偏北方向移動，海面溫度相對較低，其強度將逐漸減弱。雷伊進入南海北部後的路徑及強度仍存在變數，與其相關的雨帶會在下周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，市民緊記帶備雨具。



天文台指，在晚上8時，超強颱風雷伊集結在南沙之西北偏北約180公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過南海南部。雷伊日前橫過菲律賓時，一度由超強颱風減弱由強颱風，不過今日下午進入南海南部後，再增強成超強颱風，目前中心附近最高持續風速達每小時185公里。

天文台解釋，雷伊今日仍位處海面溫度較高的南海南部，溫暖海水仍能供應足夠熱能使雷伊增強。預料雷伊會在明日轉向偏北移動，由於海面溫度相對較低，其強度將逐漸減弱。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，料雷伊明日下午將減弱為強颱風，下周一（20日）逼近本港400公里範圍，並進一步減弱成強烈熱帶風暴。下周二（21日）冬至當日則料再殺入本港300公里範圍，不過同時料再降為熱帶低氣壓，至下周三（22日）逐步消散。受雷伊影響，本港下周一、二料多雲有雨，「顯著降雨概率」為高。

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