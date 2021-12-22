平安夜有雨　周日氣溫一夜急降10度　天文台料最低僅11度

本港近日天氣寒冷，天文台預測寒冬將持續至聖誕假期。本周六（25日）為聖誕節正日，當日氣溫介乎攝氏17度至21度，日間部分時間天色明朗；不過周日「拆禮物日」（26日）將於一夜間下跌最多10度，天文台將最低氣溫下調至只有攝氏11度，較昨日預測低1度。



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天文台於今日早上11時錄得約攝氏20度，最低氣溫為攝氏17度，最高則有攝氏21度。本港今日大致多雲，短暫時間有陽光，吹和緩北至東北風。

根據天文台的九天天氣預測，平安夜（24日）將大致多雲及有幾陣雨。聖誕節正日日間部分時間天色明朗，晚上會有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏17度至21度。不過，周日「拆禮物日」（26日）起將連續三日達寒冷程度，氣溫於一夜間下跌10度，而天文台更將周日的最低氣溫下調至攝氏11度，較昨日預測的攝氏12度低1度。而下周一（27日）的氣溫更跌至只有攝氏10度至13度。至於除夕（31日）早上清涼，大致天晴，氣溫介乎攝氏16度至21度。

天文台指，現時影響華南的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，下周初該區會顯著轉冷，風勢頗大及有幾陣雨。預料該季候風會在下周中後期逐漸緩和，廣東沿岸天色大致良好，早上仍然清涼。