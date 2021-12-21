強烈冬季季候風聖誕殺到　天文台料下周一低見10度　一區或得4度

聖誕將至，天文台料將迎寒冬聖誕假期。天文台預測，一股強烈冬季季候風會在聖誕日（25日）抵達華南沿岸，隨後該區會顯著轉冷。根據九天天氣預報，周日「拆禮物日」（26日）起連續三日達寒冷程度，天文台更調低下周一（27日）氣溫預測，料市區低見10度，打鼓嶺更有機會低見4度，料屆時需發出今年首個寒冷天氣警告。

另外，天文台料熱帶低氣壓「雷伊」今日（21日）會橫過南海北部，並繼續減弱。與其相關的殘餘雲雨帶遠離廣東沿岸，該區明日（22日）天色較為明朗。



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雷伊本港以南150公里掠過

熱帶氣旋「雷伊」為本港帶來最遲的一號風球，天文台指在今日正午12時，雷伊集結在香港之東南偏南約150公里，預料向東北偏東移動，時速約25公里，橫過南海北部並繼續減弱。根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，料雷伊今晚進一步減弱為低壓區，並逐漸消散。

雖然雷伊遠離，不過天文台指本港仍會受東北季候風影響，離岸及高地會間中吹強風、海面有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。而今日天氣方面，天文台料多雲，初時有一兩陣雨，吹和緩至清勁北至東北風。

根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，料雷伊今晚進一步減弱為低壓區，並逐漸消散。（天文台網頁截圖）

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或迎8年來「最凍Boxing Day」

展望明日部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎17至21度。一道雲帶會在本周中期覆蓋華南沿岸，周四（23日）起連續多日有幾陣雨。天文台料周五（24日）平安夜大致多雲，有幾陣雨，氣溫則稍升至介乎19至21度，外出度過佳節市民或要在雨中漫步。

天文台料周六聖誕日北風增強，晚上天氣清冷，有一兩陣雨，市區最低氣溫得跌至17度。下周日Boxing Day則多雲，有幾陣雨；天氣將顯著轉冷，由聖誕日最高21度跌至Boxing Day最低12度，溫差達9度。另外，對上一次低見12度的Boxing Day已為2013年，故今年或有機會成8年來的「最凍Boxing Day」。

新界東三區只有6至7度

下周一（27日）為聖誕假期最後一日，天文台料早上天氣寒冷，氣溫將進一步下降，市區料介乎10至14度，或創今年入冬最低溫記錄；而新界多區亦或達嚴寒程度，新界東沙田、大埔及上水最低氣溫僅將6至7度，而打鼓嶺更有機會低見4度，市民要做足禦寒準備。

而下周二（28日）早上天氣仍然寒冷，下午部分時間有陽光，日間乾燥。天文台料下周二氣溫稍為回升至介乎12至16度，不過新界多區最低仍得個位數，大埔、上水僅9度，而打鼓嶺有機會得6度。