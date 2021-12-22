大帽山山峰今晨乍現雲海　天文台稱與逆溫層有關　有個季節最常見

十二月風球雷伊正在消散，香港今日（22日）天氣趨穩定，天文台設於大帽山山頂的攝影機，今早更拍攝到大片雲海美景。除了在facebook「賣相」以外，天文台亦趁機解釋雲海形成好多時與「逆溫層」現象有關，即高度增加時氣溫不跌反升，阻礙雲層向高空發展，最終形成雲海。

根據天文台再早之前的分析，要睇到雲海，需要符合不少條件，而每當春天時海洋氣流影響本港等華南沿岸地區，有關條件都非常常見，但「逆溫層」現象偶然會在其他季節出現，故今日有冬天雲海，也值得多看一眼。



天文台表示，從今早8時的高空氣象觀測圖可見，離地面600多米至700多米的氣溫同露點溫度接近相同，代表有關位置有雲，而在大約800米高位置開始出現的「逆溫層」，抑制了雲層向上發展，故此在大帽山山峰可以見到雲海。

春天海洋氣流影響華南沿岸 常見有利「逆溫層」條件

天文台早前曾解釋，雲海的出現很多時都與「逆溫層」有關，「逆溫層」上暖下涼，不利空氣裏的水汽上升，加上氣流非常潮濕便有利層雲的形成，每當春天海洋氣流影響華南沿岸，這些條件都非常常見，而「逆溫層」和淺薄的層雲在其他季節偶然會出現。