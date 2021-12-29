天氣回暖大美督達25.5度　天文台料跨年不太冷　惟離岸間中吹強風

暫別寒冷天氣，本港今日（29日）回暖迎來晴天。受乾燥的東北季候風影響，天文台預測未來多日市區最高氣溫達攝氏20度，料今個跨年天氣不俗，但要留意除夕夜部分時間多雲，離岸間中吹強風，外出倒數的市民最好帶備外套。

踏入新一年，天文台預測受偏東氣流影響，下周二（4日）開始是下雨天，或有礙觀賞當日凌晨上演的象限儀座流星雨，天文愛好者要留意天氣狀況了。



▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼

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本港今日明顯回暖，多區回升至22度或以上，其中大美督達25.5度，而九龍城及將軍澳亦達24度。

乾燥的東北季候風會在未來數日為華南沿岸帶來大致良好的天氣，天文台預測，今年最後兩日天晴乾燥，除夕市區氣溫介乎16至20度，天氣不算太冷，但料當日稍後離岸間中吹強風，晚上部分時間多雲。

1.4上演象限儀座流星雨 迎陣雨或礙觀賞

天文台預料，受偏東氣流影響，下周初至中期廣東沿岸雲量較多，有幾陣雨。象限儀座流星雨將於1月4日上演，高峰期預計在當日凌晨4時40分，但受制於其他因素包括光污染等，即使在良好天氣情況下，在本港偏遠地區的觀測人士於高峰期間每小時最多可能看到大約10至20顆流星。觀測人士可把握當日凌晨4時至6時看流星，但天公不造美，天文台料當日有一兩陣雨，短暫時間有陽光，或有礙觀賞。

下周三（1月5日）是二十四節氣中的「小寒」，天文台料當日時晴時雨，市區最高氣溫達22度，意味天氣仍不算冷。

▼過去流星雨情況▼



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2020年除夕尖沙咀情況

