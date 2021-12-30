除夕交通｜維港兩岸兩場倒數演唱會迎2022　一文看清交通封路安排

除夕將至，全港各處都會有大大少少倒數活動，抗疫逾兩年的港人留港迎接2022年，相信外出人流會更多。疫情緩和之下，社會恢復舉辦大型活動，維港兩岸今年均有大型倒數活動，包括旅發局於西九文化區復辦首度改辦的「香港跨年倒數演唱會」，對岸中環海濱活動空間亦有另一場跨年倒數演唱會，配上無人機匯演。蘭桂坊當日預料多人慶祝跨年。

運輸署宣布明天（31日）在蘭桂坊實施封路安排，港鐵會加強班次並延長服務一小時，電車、部分巴士及專線小巴亦會加強服務。九巴表示，會在西九文化區開辦13條跨年巴士線，接載參與演唱會的市民。



MIRROR有份演出的「香港跨年倒數演唱會」11月15日早上正式開始登記抽門票。（官網截圖）

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旅發局「香港跨年倒數演唱會」有MIRROR

旅發局首年除夕舉辦「香港跨年倒數演唱會」，將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播。



旅發局早前辦倒數演唱會門票抽獎活動，共有超過20萬人參與，電腦系統隨機抽出1,500名登記人，即共有3,000名參加者可現場觀賞表演，抽獎結果已於網上公布。

抽獎結果請按此

維港除夕煙花續停辦



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New TV中環海濱無人機燈光表演迎2022

去年跨年時曾舉辦維港無人機燈光表演的New TV，將再於除夕舉辦維港無人機跨年倒數演唱會，官方宣布會有林子祥、周慧敏、任賢齊、杜德偉、supper moment等，壓軸嘉賓為郭富城。去年的無人機表演為預錄，以避免人群聚集，料今年為現場表演。

演唱會於中環海濱活動空間舉行，座位達16,000個。門票價格由480至12,000元不等，售票網站顯示，480元及680元的門票已售罊，980元及1280元門票仍有少量。大會指，票收益扣除開支後將予以一個份額捐贈給香港現場演出及製作行業協會。

2020年，New TV 無人機維港上空表現



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蘭桂坊多條街道明午2時起封路 西九文化區6時起亦有封路安排

蘭桂坊一眾酒吧過去亦是跨年倒數熱點，運輸署指，明天下午2時至元旦上午5時，將會封閉中環近蘭桂坊附近的路段，包括榮華里、和安里、部分威靈頓街及德己立街等。尖沙咀近西九文化區因應有倒數活動，一帶明天下午約6時起亦有封路措施，博物館道、文化道、九龍站公共運輸交匯處外的雅翔道等，都會禁止所有車輛駛入。西九文化區內所有停車場的車輛亦會在明天下午約4時起，不准進出停車場。

▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



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港鐵不設通宵車

當晚準備出外倒數的市民亦要留意，除夕當日港鐵將不設通宵車，但下午起會加強8條綫列車服務，尾班車亦將延後一小時，由凌晨12時54分至2時12分開出，有關安排不包括機場快綫和迪士尼綫，乘客要留意安排。

就西九文化區舉辦「香港跨年倒數演唱會」，九巴在明年1月1日凌晨會開辦13條巴士線，在演唱會結束後由匯民道柯士甸站巴士站開出，並延長13條常規線的服務時間，前往香港各區。

就中環舉辦的倒數活動，新巴及城巴亦會加強服務，新增新巴H2S線來往中環（大會堂）及旺角（洗衣街），亦會有18R提供散場後由中環往杏花村路線。11條九龍及新界專營小巴線會延長服務時間至凌晨2時許。

電車服務時間會延長1.5小時至翌日凌晨1時，來往中環及坪洲的渡輪航線亦在1月1日凌晨加開班次。