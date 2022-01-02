天文台料周二上演象限儀座流星雨　抬頭即望見　翌日小寒迎雨天

踏入新一年，本港迎來晴朗天氣，天文台預測未來多日有陽光，在天公造美下，或有利觀賞周二（4日）凌晨上演的象限儀座流星雨，高峰時每小時最多可能看到約10至20顆流星在空中劃過。

但是，受東北季候風影響，天文台料周三（5日）（即二十四節氣的「小寒」）開始有一兩陣雨，其後天氣漸轉稍涼，最快下周初才暫別雨天。



▼過去流星雨情況▼



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乾燥的東北季候風正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，本港今日陽光普照，市區氣溫介乎16至22度。天文台預測，一股偏東氣流會在未來兩三日影響華南沿岸，該區氣溫稍為回升。

1.4上演今年第一場流星雨

今年首場流星雨「象限儀座流星雨」將在周二凌晨達到高峰期，屆時流星雨的天頂每小時出現率（ZHR）可達到120，加上不受月光影響，是明年最值得欣賞的流星雨之一。但受制於其他因素包括光污染等，即使在良好的天氣情況下，在本港偏遠地區的觀測人士於高峰期間每小時最多可能看到約10至20顆流星。

香港太空館日前提醒，在一月初象限儀座流星雨的輻射點會在凌晨約1時從東北方升起，隨著輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加，觀測人士可把握1月4日凌晨1時至黎明前觀測，而最佳觀賞時間為周二凌晨4時至6時。

天文台亦預測，當日部分時間有陽光，市區氣溫介乎18至21度，在天公造美下或有利觀賞這場流星雨。

▼12.26聖誕節Boxing Day寒冷天氣警告生效▼



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「小寒」不寒 迎來四天雨

受東北季候風影響，本周中後期廣東地區天氣稍涼，亦有幾陣雨。周三是二十四節氣中的「小寒」，天文台料當日市區最高氣溫進一步升至22度，短暫時間有陽光，但迎來一兩陣雨，下雨天料持續至周六（8日），最快下周初暫別雨天，但氣溫未見回升，下周二（11日）早上天氣清涼，市區最低氣溫跌至16度。