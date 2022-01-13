東北季候風下周初殺到　天文台料下周二起低見15度　一區或得11度

近日本港天氣清涼，陰晴不定。天文台預測，影響廣東沿岸的東北季候風會在明日（14日）被一股偏東氣流取代，周末期間該區日間氣溫稍為回升。天文台預料，另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，天氣再度轉涼，一道廣闊雲帶會覆蓋該區。

根據九天天氣預報，下周一（17日）天氣轉涼，下周二（18日）起連日市區氣溫將低見15度。打鼓嶺更有機會建至11度，達寒冷程度，市民要注意保暖。



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天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼天氣。同時，一道雲帶正覆蓋該區。預測早上大致多雲及清涼，下午漸轉天晴及乾燥，吹和緩北至東北風。

展望未來一兩日早上仍然清涼，周末期間日間氣溫稍為回升，料周六（15日）及周日（16日）有陽光，氣溫最高達21度。市民有好天氣，可享受周末假期。

不過天文台預料，另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，下周一及下周二（17及18日）天氣再度轉涼及有幾陣雨。天文台料下周一多雲，有幾陣雨，晚上轉涼。而周二則多雲，初時有幾陣雨，早上清涼，氣溫介乎15至18度。屆時新界多區包括大埔、沙田及屯門等將降溫至13度，而打鼓嶺更或低見11度。

「大寒」不寒 天文台料當日氣溫介乎15至19度

下周三（19日）料同樣大致多雲，早上清涼。下周四（20日）為「大寒」，代表天氣寒冷，亦是廿四節氣中的最後一個。天文台料今年的「大寒」不寒，天氣大致多雲，部份時間天色明朗，早上清涼，氣溫則介乎15至19度。

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