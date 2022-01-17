大寒回暖重上20度　天文台料周五起連日雨　陰天持續至年廿四

東北季候風帶來清涼天氣，天文台預測明早（18日）將有一兩陣微雨，市區最低氣溫降至攝氏15度，新界地區涼意更甚，打鼓嶺及石崗或進一步跌至12度。
天文台預測，一道廣闊雲帶會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，料周四（20日）二十四節氣的「大寒」過後，迎來一連6日的下雨天。
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本港正受一道雲帶覆蓋，加上東北季候風來襲，天空灰蒙蒙一片，吹和緩至清勁東北風，市區氣溫介乎16至21度。今早大帽山降至11.7度，大老山及北潭涌也只有約12度。
東北季候風影響持續，天文台料明日早上清涼及有一兩陣微雨，且大致多雲，但日間短暫時間有陽光，市區最低氣溫稍降至15度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺及石崗只有12度，而上水、大埔及流浮山也降至13度。
周四大寒過後迎來6日雨綿綿
周四是二十四節氣的「大寒」，天文台料當日大致多雲，日間部分時間有陽光，市區介乎17至20度，氣溫稍稍回暖，但受一股強風程度的偏東氣流影響，當日離岸及高地間中吹強風。
天文台預測，一道廣闊雲帶會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來有雨的天氣，料周五起開始天氣轉差，連續數天多雲有雨，下周日（23日）更部分地區能見度較低，但氣溫進一步回升至22度。天文台料有雨的天氣至少持續至下周三（26日），並漸轉清涼。
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