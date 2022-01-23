虎年｜年廿八洗邋遢凍冰冰　天文台料低見13度　多區或達寒冷水平

農曆新年降至，不少市民忙著做清潔、辦年貨。天文台預測近周末雖有一兩陣雨，但日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫升至攝氏21度；隨著東北季候風補充在周末期間抵達廣東沿岸，天氣再度轉涼，料下周日（即1月30日、年廿八）市區跌至13度，多個新界地區更降溫至寒冷水平（當日最低氣溫在12度或以下），至大年初一（2月1日）稍回升至介乎15至18度，外出拜年要注意保暖了。



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本港今日大致多雲，迎來有一兩陣雨，下午部分時間天色明朗。天文台預測，一股東北季候風會在明早抵達廣東沿岸，未來兩三日天氣清涼，市區氣溫介乎17至20度，並暫別陽光，迎來多雲及有雨的天氣。

天文台預料，季候風會在本周中後期稍為緩和，雖然周四（27日）起仍有一兩陣雨，但日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫再升至21度。

年廿八初時有幾陣雨涼意更明顯 屯門大埔上水寒冷

隨著季候風補充會在周末期間抵達廣東沿岸，天文台預測周六（29日）早上清涼，市區低見16度，但日間短暫時間有陽光，氣溫回升至20度。不過，天文台料年廿八氣溫顯著轉涼，較前一日跌7度至13度，初時有幾陣雨，涼意或更感明顯。參考自動分區天氣預報，當日屯門、西貢、沙田、大埔、長洲等地區或降至12度，上水也只有11度，而打鼓嶺得10度。

天文台預測，除夕（31日）告別下雨天，天氣仍然清涼；至大年初一氣溫再輕微上升，但市區仍低見15度，日間部分時間天色明朗，迎來天氣不俗的虎年。

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