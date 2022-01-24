虎年｜大帽山今現雲海　天文台料年廿七起轉涼　翌日多區12度以下

虎年將至，天文台預測一股強烈東北季候風會周末年廿七（29日）來襲，晚上氣溫顯著下降，翌日市區最低氣溫跌至攝氏13度，打鼓嶺或再降至10度，意味「年廿八洗邋遢」或要在冷冰冰天氣下進行。天文台預告整個農曆新年假期也相當清涼，料大年初一及二（2月1日及2日）早上市區低見14度，亦有幾陣雨，疫下若仍有拜年活動，勿 忘禦寒；今早有天氣攝影愛好者在大帽山，拍攝到雲海美景。



天氣攝影愛好者在1月24日早上，拍攝到大帽山出現雲海美景。（Chung Ming Lee提供圖片）

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元朗公園及跑馬地今午氣溫高達24度

東北季候風正逐漸影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區，本港今日大致多雲，初時有一兩陣雨及薄霧，至下午才短暫時間有陽光。在正午時分前，元朗公園及跑馬地已升溫至約24度。

受一股偏東氣流及廣闊雲帶影響，天文台預測未來數天持續多雲有雨，氣溫亦較和暖，近周末市區氣溫介乎18至21度；至周五（28日）天色稍好轉，日間部分時間天色明朗，但稍後能見度較低。

天氣攝影愛好者在1月24日早上，拍攝到大帽山出現雲海美景。（Chung Ming Lee提供圖片）

料年廿七晚氣溫顯著下降

天文台預測，一股強烈東北季候風會在周末期間抵達廣東，料周六日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫達20度，但晚上氣溫顯著下降，跌至16度；翌日氣溫進一步下跌至13度，早上相當清涼。參考自動分區天氣預報，大部分地區當日低見12度或以下，打鼓嶺再跌至10度，天氣變得寒冷。

下周一是除夕，天文台料當日暫別陽光，漸轉多雲，至大年初一及二早上仍然相當清涼，並有幾陣雨，市區氣溫介乎14至17度，市民或要冷冰冰過虎年了。

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