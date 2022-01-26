虎年｜冷鋒周末到　天文台料年廿八急降8度兼濕凍　料發寒冷警告

【虎年/農曆新年/過年】虎年將至，農曆新年或涼浸浸。天文台預測，一道冷鋒會在周末期間橫過廣東，料周六（年廿七，29日）晚上氣溫顯著下降，翌日年廿八氣溫將較前一日急降8度，市區最低只得12度，屆時或有機會發出寒冷天氣警告，寒冷天氣或持續至除夕（31日）。

天文台亦預測，大年初一（2月1日）雖輕微升溫，但天氣仍然相當清涼，並有幾陣雨，至大年初三，市區氣溫仍介乎13至15度，市民外出拜年要注意保暖。天文台又預料，年初四（亦是二十四節氣中的「立春」，2月4日）天氣繼續清涼，市區氣溫則再上升至17度。



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天文台表示，本港今日部份時間有陽光，天氣較和暖，市區氣溫介乎18至21度，預測今晚大致多雲，有一、兩陣雨。天文台指，一股清勁偏東氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸，繼續迎來多雲有雨天氣，近周末市區仍高見21度。

周末冷鋒殺到 本港即迎寒冷天氣

不過，天文台預測一道冷鋒會在周末期間橫過廣東，料周六（29日）日間大致多雲，有幾陣雨，市區最高氣溫達20度，但當冷鋒來襲，晚上氣溫顯著下降，市區將降溫至16度；到周日年廿八（30日），市區氣溫將進一步跌至12度，較前一日午間有近8度溫差，當日早上預料寒冷及有幾陣雨，在濕凍下寒意更見明顯。天文台屆時或會發出寒冷天氣警告，下午才部份時間有陽光。

至於凍冰冰的天氣料持續至年廿九除夕，天文台預測，當日本港早上天氣仍然寒冷。參考自動分區天氣預報資料，當日多個新界地區跌至10至11度，而打鼓嶺更只有8度。

農曆新年假期多雲有雨

受隨後的東北季候風及其補充影響，農曆新年假期華南沿岸多雲有雨，天氣仍然相當清涼。天文台預測，大年初一至三天氣相當清涼，且多雲及有幾陣雨，市區氣溫介乎13至15度，外出拜年時記得帶上雨傘了。

下周五是年初四返工日，亦是二十四節氣中的「立春」，標誌著春季以及新一年的來臨。天文台料當日大致多雲，天氣清涼，氣溫稍回升至14至17度。

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