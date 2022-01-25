虎年｜黃大仙祠除夕下午關閉　連續兩年停頭炷香　祈福科儀網上播

臨近農曆新年，本港再次爆發新冠疫情，更有Omicron及Delta兩款變種病毒夾擊，政府大幅收緊社交距離措施。嗇色園宣布，今年將會再次取消頭炷香，不會開放予公眾參與，昔日在農曆新年前夕大頭長龍蜂湧上香的境況，連續兩年不復見。



年廿九除夕當晚，黃大仙祠會在下午4時半關閉，並在子夜透過facebook及Youtube網上直播壬寅年祈福科儀。



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黃大仙祠連續兩年取消頭柱香安排，今年亦會沿用去年的方式，頭炷香不開放公眾及傳媒參與，由嗇色園監院李耀輝（義覺）道長為主科，率董事會成員主持壬寅年祈福科儀，並會於子夜十二時正鐘鼓齊鳴二十四響，至心朝禮及上表。

嗇色園建議，善信可以同步在家中朝向獅子山方向，心念獅子山下大仙祠黃大仙聖座，一同誠心上稟黃大仙師，祈求大仙庇佑。

預計黃大仙祠會在初一(2月1日)繼續開放，開放時間應為早上7時半至下午4時半。

2020鼠年，黃大仙祠頭炷香盛況



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嗇色園指，善信可以在子夜12時正同步在家中上稟祈願。（嗇色園提供）

黃夏蕙去年以牛魔王打扮現身黃大仙祠

