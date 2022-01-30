虎年｜大帽山今早僅3.2度　天文台料除夕團年冷冰冰　過年迎雨天

寒冷天氣警告現正生效，本港今早大部分地區氣溫較昨日（29日）低約4至6度，昂坪、大老山及山頂氣溫跌至單位數，大帽山更只得3.2度。

天文台預測，在冬季季候風持續影響下，除夕及農曆新年假期華南沿岸天氣仍然較為寒冷，風勢頗大，料多日市區低見12度，且多雲及有幾陣雨，最快周五（即年初四、亦是「立春」）天色才開始好轉，但天氣繼續冷冰冰，市民拜年或返工都記得做好保暖了。



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明日（31日）是除夕，不少市民會與家人吃團年飯度過佳節。在冬季季候風持續影響下，天文台預測大致多雲及有幾陣雨，離岸間中吹強風，天氣仍然寒冷，市區最低氣溫只有12度。參考自動分區天氣預報，明日打鼓嶺及石崗跌至9度，多區最低氣溫亦只有10至11度，加上下雨天影響，寒意或更感明顯。

踏入農曆新年假期，天文台料仍然較為寒冷，同時受高空擾動影響，假期間持續多雲有雨，料下雨天持續至年初三，則假期最後一天，如外出拜年亦要帶備雨傘了。

「立春」天色好轉 但仍寒冷

一股季候風補充會在本周後期抵達廣東沿岸，令天色終於好轉。天文台料周五「立春」早上寒冷，市區低見12度，但暫別雨天，迎來短暫時間有陽光，至周末仍然天氣寒冷，稍後風勢頗大。

天文台預測，下周初氣溫稍稍回升，周一及二（7及8日）市區最高氣溫回升至19度，天氣開始回暖。

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