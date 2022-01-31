虎年｜除夕迎寒風　天文台料新年假期天陰陰　年初四返工始現陽光

除夕迎寒風，多個新界地區今早氣溫跌至攝氏10度或以下，天文台料今晚有幾陣雨，收工回家團年的市民要留意天氣狀況了。

踏入農曆新年假期，天文台預測冬季季候風及雲帶夾擊，天氣仍然較為寒冷，料下雨天持續至年初四（即周五，亦是「立春」），最快當日才天色好轉，其後氣溫由寒冷漸轉清涼，周末回升至最高18度。



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寒冷天氣警告生效，本港今日天陰陰，天氣十分寒冷，其中大帽山今早跌至4.8度，而昂坪、大老山、打鼓嶺及大隴氣溫亦降至單位數。

在冬季季候風持續影響下，農曆新年假期華南沿岸天氣仍然較為寒冷，風勢頗大；同時一道雲帶會為該區帶來有雨的天氣。天文台預測，明日大年初一繼續多雲及有幾陣雨，市區最低氣溫維持12度。參考自動分區天氣預報，明日打鼓嶺只得9度，上水、大埔、石崗及流浮山則低見10度，天氣繼續冷冰冰，外出拜年也要注意保暖。

天文台料年初二及三（2及3日）仍然有雨，但市區氣溫稍回升到介乎14至17度，意味今個新年假期都要在雨中度過。本周五是上班日，亦是二十四節氣中的「立春」，天文台預測一股季候風補充會在本周中後期抵達廣東沿岸，令該區天色好轉，料當日再降溫至低見12度，初時有一兩陣雨，但日間部分時間有陽光，翌日持續寒冷，最快下周初才恢復清涼天氣。

天文台又預測，下周一（即年初七）再迎來雨天，但氣溫沒有明顯下降，市區最高氣溫達18度，隨後數天陽光再現，但早上仍然相當清涼，市區氣溫介乎13至17度。

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