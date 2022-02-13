櫻花沙田東涌盛開　天文台預告冷鋒今午橫過　情人節清涼有陽光

一道冷鋒最快今日（13日）下午橫過華南沿岸，氣溫將顯著下降，天文台預測明日（14日）情人節將迎來清涼、有雨的早上，市區最低氣溫進一步跌至14度，但天公造美日間部分時間有陽光，料天氣無礙市民興致，周二（15日）年十五元宵佳節亦天氣不俗。天文台預料，季候風會在本周中後期被偏東氣流取代，屆時本港風勢頗大及有雨，周六（二十四節氣中的「雨水」）再迎另一道冷鋒轉涼，下周初市區低見13度。



立春過後，春花盛放，在沙田及東涌都有櫻花大量開花，吸引愛花之人前往賞花。



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現時位於廣東內陸的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在下午稍後橫過廣東沿岸，本港今日多雲，有幾陣雨及薄霧，稍後風勢清勁，料今晚氣溫下降。

明日是情人節，天文台預測明早「涼浸浸」，並有一兩陣雨，市區最低氣溫跌至14度。參考自動分區天氣預報，料打鼓嶺、流浮山及石崗進一步跌至12度。不過，受與冷鋒相關的東北季候風影響，天色逐漸好轉，明日日間部分時間有陽光，市區稍回暖至18度。本周二是中國情人節「元宵節」，天文台料早上仍然清涼，但天氣不俗，部分時間有陽光。

（天文台網站截圖）

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周三起一連6日有雨 周末迎冷鋒再轉涼

天文台預測，季候風會在本周中後期被偏東氣流取代，華南沿岸風勢頗大及有雨，料周三（16日）晚上開始有雨，下雨天料持續至下周一（21日），本港將持續天陰陰，暫別有陽光的天氣。

另一道冷鋒會在周末期間影響本港，料周六「雨水」天氣轉涼，翌日市區最低氣溫跌至13度，較前一日跌5度，其後數天持續清涼，市民要注意保暖了。