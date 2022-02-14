情人節元宵天公造美　天文台料冷鋒周末到　周日僅12度寒警或再臨

今日情人節（14日）陽光普照，但受東北季候風影響，早上較清涼，新界多區氣溫降至約12度，料明日（15日）元宵節仍然天氣不俗。

天文台預測，本港周四（17日）起天氣轉差，迎來多雲有雨的天氣，其後一道冷鋒會在周末襲港，料下周初市區最低氣溫跌至12度，打鼓嶺或再跌至9度，屆時或再發出寒冷天氣警告。



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今日是情人節，今早天氣清涼，大帽山、大老山及昂坪氣溫跌至單位數，多個新界地區亦錄得只有約12度，但隨著覆蓋華南的一道雲帶正逐漸轉薄，在近中午時分本港變得陽光普照，氣溫回升至18度，部分地區更達20度。

情人節過後，緊接是元宵佳節，天文台料明日早上仍然清涼，但部分時間有陽光，意味中西情人節也不受天氣影響節日氣氛。

本周中後期天氣轉差 迎連日雨天

一股偏東氣流會在未來數日影響華南沿岸，天文台預測本周中後期天氣轉差，周四多雲及有一兩陣雨，風勢頗大，翌日降雨增多。其後一道冷鋒會在周六（19日）抵達華南，天文台料天氣轉冷，當日市區最低氣溫降至14度，再受高空擾動及季候風補充夾擊，下周日（20日）市區進一步低見12度，早上天氣寒冷，間中有雨，屆時或發出寒冷天氣警告。參考自動分區天氣預報，當日打鼓嶺或跌至9度，而上水、大埔、石崗及流浮山亦只有10度。

天文台預測，其後數天仍然冷冰冰，連日有雨亦大風，涼意或更感明顯，料下周三（23日）再轉寒冷，市民不必急於收起禦寒衣物了。

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