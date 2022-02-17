周末冷鋒到　市區低見11度料觸發寒警　周日再降溫一區達嚴寒水平

本港逐漸轉涼，天文台預告一道冷鋒會在周六（19日）早上橫過廣東沿岸，本港顯著轉涼，市區最低氣溫跌至攝氏11度，天氣也進一步轉差，迎來密雲有雨的天氣，雨勢有時較大，屆時料發出寒冷天氣警告。

天文台預料，下周日（20日）市區氣溫將進一步跌至10度，打鼓嶺只有7度，達嚴寒水平。冷冰冰的濕凍天氣料持續至下周中，市民記得做好禦寒措施了！



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天文台在上午11時45分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，同時本港亦迎來幾陣雨，涼意更見明顯，料今日市區氣溫介乎15至17度。一股達強風程度的偏東氣流會在明日繼續影響華南沿岸，本港風勢仍然頗大，早上天氣清涼，繼續有一兩陣雨。

周六是二十四節氣中的「雨水」，天文台預測，一道冷鋒會在當日早上橫過廣東沿岸，本港顯著轉冷，市區日間仍高見17度，但同日已急降6度至11度，密雲而有雨，雨勢有時較大，屆時天文台或發出寒冷天氣警告。

周末顯著降溫迎寒冷天氣 料持續至下周四

與冷鋒相關的強烈冬季季候風，會在周末至下周中期帶來持續寒冷的天氣，天文台料本港將變得冷冰冰，預告下周日（20日）市區最低氣溫跌至10度，下周一氣溫相若仍然寒冷，雨勢有時較為頻密。

參考天文台自動分區天氣預報，下周一（21日）打鼓嶺氣溫料將跌至7度，上水、大埔、石崗及流浮山亦低見8度，日溫差僅只有1至2度，意味日間不會顯著回暖。寒冷天氣料持續至下周四（24日）才完結。

由於高空擾動會在周六至下周初為華南帶來不穩定天氣，本港迎來多日下雨天，但隨著高空擾動遠離，天文台料下周後期天色好轉，最快下周四迎來陽光，其後兩天漸漸回暖，下周末稍回升至19度。

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