濕冷襲港大帽山跌穿6度　寒冷天氣持續至下周中　周日市區僅8度

強烈冬季季候風正影響香港，今日（19日）中午時分已明顯轉冷，本港市區氣溫下降至攝氏12度左右，新界部份地區已跌至個位數，當中昂坪僅錄得6.7度，荃灣亦只有9.3度。至傍晚時份，大帽山氣溫已跌至5.6度。

現時寒冷天氣警告繼續生效。天文台預料，濕冷天氣會將維持至下周中期，除了雨勢會更密外，天文台連日下調氣溫預測，最新預測明日（20日）及下周一（21日）市區將會降至介乎8至10度，大埔一帶更冷，估計僅得6度。



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正午時分，本港市區氣溫下降至12度左右，新界再低2、3度，部分新界地區已跌穿雙位數，昂坪僅錄得6.7度，荃灣亦只有9.3度。（天文台截圖）

天文台表示，一道冷鋒會在今日凌晨時分橫過廣東沿岸，區內氣溫驟降，強烈冬季季候風正影響廣東。在正午時分，本港市區氣溫下降至12度左右，新界地區再低2、3度，其中昂坪僅錄得6.7度，荃灣亦只有9.3度。

天文台指，本港地區下午至晚上會繼續密雲，間中有雨，天氣繼續寒冷，吹清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。

下周一（21日）市區氣溫會進一步下降至8度左右，新界再低幾度。（天文台截圖）

連日寒冷 下周一新界部份地區日間只有6至7度

冷鋒預料會持續至下周中期，天文台預料，明日（20日）至下周二（22日）廣東沿岸持續寒冷及風勢頗大，雨勢亦會較密。周日及下周一市區氣溫會進一步下降至8度左右，新界再低幾度，較昨日（18日）的氣溫預測再調低。天文台預料，下周一下午時份赤鱲角、屯門、元朗、沙田等區估計只有7度，大埔一帶更進一步下跌至6度。

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有雨天氣將持續至下周三 下周六回暖最高20度

另外，下周高空擾動亦會為華南帶來不穩定天氣。隨著高空擾動遠離，下周三（23日）開始，氣溫會逐漸回升，當日市區氣溫介乎10至14度，大致多雲，早上天氣寒冷及有幾陣雨，下午天色較為明朗，隨後幾日天色會繼續好轉，至周末（26日）最高氣溫預料可回升至20度，大致天晴。

今日亦為二十四節氣的「雨水」，過往「雨水」錄得的雨水量不多，1991至2020年的平均值只有3毫米，最高為2019年的31毫米，濕冷天氣下，能否打破「雨水」紀錄尚待揭曉。

天文台9天天氣預報。（天文台截圖）

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