寒冷天氣警告生效　周末濕冷襲港　天文台料周日降至9度新界嚴寒

一道冷鋒會在明日（19日）凌晨時分橫過廣東沿岸，本港顯著轉冷，天文台料市區最低氣溫將降至攝氏11度，並調低下周日及一（20及21日）氣溫預測至只有9度，加上密雲有雨，雨勢較為頻密，濕冷下更感寒意。天文台在今日下午4時20分發出寒冷天氣警告。

天文台預測，寒冷天氣至少持續至下周四（24日），近下周末才天色好轉，市區氣溫漸回升至2字頭。



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強烈季候風信號生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，迎來多雲清涼的天氣，有一兩陣微雨，市區氣溫介乎15至17度。

天文台表示，一道冷鋒已在廣東北部形成，會在明日凌晨時分橫過廣東沿岸，屆時本港將顯著轉冷，密雲而有雨，市區最低氣溫跌至11度。

受隨後的強烈冬季季候風影響，周末至下周中期本港將持續寒冷及風勢頗大，天文台亦下調其後兩天的氣溫預測，料市區最低氣溫僅得9度，天氣寒冷，亦密雲有雨，雨勢較為頻密，日間或僅回升至11度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺將跌至6度，上水、大埔、石崗及流浮山亦只有7度，均達嚴寒水平，市民要注意禦寒了。

天文台預測，寒冷天氣持續，加上高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，下雨天至少持續至下周三（23日），但風勢漸漸減弱，翌日終迎來陽光，但市區仍低見12度，早上天氣寒冷。隨著高空擾動遠離，天色逐漸好轉，氣溫也稍稍回升，至2月27日市區最高氣溫回升至21度。

冷鋒（藍色幼線）、強烈冬季季候風（緊密白線所覆蓋範圍）、南支西風（淺綠色線）、高空擾動（橙色線）及降雨（偏綠區域）形勢預測圖（19日晚上）。（天文台圖片）

天文台：下雨加大北風 身體會感覺特別冷

天文台在網誌「天氣隨筆」解釋，隨著華南北部的冷空氣越積越厚，一道冷鋒已在今早形成並逐漸向南推進，預料會在明日（二十四節氣中的「雨水」）凌晨時分橫過廣東沿岸，在空曠地方或高山上，風寒效應很顯著。

天文台指出，今次大氣中、低層較暖濕的南支西風會持續影響華南，提供充沛的水汽；同時在冷鋒以北的海面及地面，強烈冬季季候風帶來的冷空氣將會形成一幅廣寬的「下墊面」（亦稱鋒面），水汽從南向北迎鋒面而上，配合較高層擾動氣流的助攻，加強抬升作用，令大氣變得不穩定，有利廣泛而持續的降雨。下雨加上大北風，身體會感覺特別冷。

明日亦為二十四節氣的「雨水」，翻查過往紀錄，天文台在「雨水」當天錄得的雨水一向不多，1991至2020年的平均值只有3毫米，最高為2019年的31毫米。至於明日的「雨水」能否破紀錄，要拭目以待。

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