寒風持續昂坪今低見3.8度　料明起回暖　下周六驚蟄有霧最高22度

本港近日經歷寒冷天氣，今日（24日）終稍為回暖。天文台預測，現時影響廣東沿岸的冬季季候風會在未來兩三日逐漸緩和，該區普遍晴朗，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。根據九天天氣預報，明日（25日）早上仍相當清涼，市區最低料得攝氏13度。天文台又料，周六（26日）氣溫介乎15至21度，溫差達6度，市民仍要注意保暖。

另外，天文台預測一股偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多，漸轉潮濕及有薄霧，下周二（3月1日）料氣溫將回升至最高20度。下周六（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，傳統會「打小人」，天文台則料下周六氣溫或升至22度，早晚則有薄霧。



▼2月23日天氣仍寒冷 市民寒風中運動▼



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本港早上天氣寒冷，寒冷天氣警告至今生效約140小時。天文台今早錄得最低10.7度，新界多區低見約8度，包括大埔及打鼓嶺等，而荃灣更只錄7.6度；大帽山今早則只得4.4度，昂坪則為最低溫，得3.8度。天文台指，冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，預測本港今日大致天晴及乾燥，吹和緩偏北風。

展望未來兩三日大致天晴，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。天文台料明日大致天晴，早上相當清涼。市區氣溫介乎13至18度，新界多區則仍然寒冷，沙田、大埔及屯門等料最低徘徊11至12度，打鼓嶺亦或得10度。

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天文台又料，下周初至中期短暫時間有陽光，氣溫亦將進一步回升，下周二踏入3月後，氣溫升至介乎17至21度；相對濕度最高達95％，早晚則有薄霧。天文台預測，下周後期氣溫將進一步回升，料下周五（3月4日）短暫時間有陽光，早晚有薄霧，市區氣溫升至介乎18至22度，天氣如告別寒冬，漸步入春天。

另外，下周六（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，重新活動，萬物甦醒，而民間傳統上有「打小人」的習俗。天文台料下周六短暫時間有陽光，早晚有薄霧；市區氣溫則介乎18至22度。

▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼

