天文台料三月開始「暖笠笠」　迎潮濕有霧天氣　周六驚蟄或落雨

天氣逐漸回暖，天文台預測三月首日市區最高氣溫升至攝氏23度，相對濕度亦最高升至95%，和暖又潮濕，春天氣息漸現。周六（3月5日）是二十四節氣中的驚蟄，民間傳統上有「打小人」的習俗，以驅除霉運、趕走小人。天文台料當日短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，要避免雨中「打小人」，也要擇好時辰了！



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本港今日天色晴朗，天氣較和暖。未到正午12時，陽光普照下大部分地區已升溫至超過20度，其中元朗公園更達24.2度，成全港最熱地區。

受一股較潮濕的偏東氣流影響，天文台預測未來數日廣東沿岸有幾陣薄霧，料三月首日早晚有一兩陣雨及薄霧，市區最高氣溫達23度，天氣「暖笠笠」，衣著也可變得較輕便，但天氣十分潮濕，最高相對濕度達95%。至周四（3月3日）暫別陽光，並迎來大致多雲及有一兩陣微雨的天氣，料市區最高氣溫稍跌至20度。

（天文台網站截圖）

隨著一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，天文台預測近周末天氣再次變得和暖。周六是「驚蟄」，傳統習俗是「打小人」驅除霉運，皆因雷聲震動萬物，連同小人、惡毒之物亦一同醒來，故要打小人除害。天文台料當日短暫時間有陽光，早上有薄霧，稍後有一兩陣雨，市區氣溫介乎18至22度。天文台預測，隨後數天持續有陽光，但市區最低氣溫降至16度。

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