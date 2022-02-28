天文台料周三回暖　春季預報全球暖化及城市化迎暖春　雨量或偏少

即將迎來和暖潮濕的春天，天文台預測受一股偏東氣流影響，踏入三月已感受到暖意，料周三（3月2日）市區最高氣溫更升至攝氏24度，相對濕度最高可達95%；周六「驚蟄」亦可暫別雨天，迎來短暫陽光，計劃「打小人」的市民不用擔心受天雨影響了。

此外，春季季度預報今日出爐，預料氣溫正常至偏高（即高於23.3度），雨量正常至偏少（即少於387毫米）。



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來到二月最後一天，本港今日部分時間有陽光，天氣持續和暖，未到正午12時，黃大仙、深水埗已升至23度，流浮山更達25度。

偏東氣流影響持續，天文台預測三月初持續和暖，料明日早晚有一兩陣雨及薄霧，翌日下午部分時間有陽光，市區最高氣溫升至24度，最高相對濕度達95%。雖然周四（3月3日）迎來陰天及有一兩陣微雨，氣溫稍稍回落，但近周末再度回暖。周六是二十四節氣中的「驚蟄」，天文台料當日短暫時間有陽光，亦有薄霧，市區最高氣溫回升至23度。

下周日再降溫

一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，並在下周初為該區帶來較涼的天氣。天文台預測，下周日（3月6日）轉涼，氣溫較前一日跌7度至16度，其後氣溫進一步微跌，至下周二（3月8日）市區低見15度，新界地區再低1、2度，早上天氣清涼，部分時間有陽光。

（天文台網站截圖）

短暫拉尼娜對本港春季影響不大

此外，今年春季季度預報出爐，天文台表示在過去個多月，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏低，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，赤道太平洋中部及東部會在未來一兩個月維持偏冷，但呈逐漸升溫趨勢，預料一次短暫的拉尼娜事件將會形成，但統計分析顯示拉尼娜對香港春季氣溫和雨量沒有顯著影響。

然而，受全球暖化和本地城市化的影響，香港春季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高；而世界各地的電腦氣候模式普遍預測今年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，預料香港今年春季雨量正常至偏少的機會較高。

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