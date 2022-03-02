二月寒冷又多雨　天文台指降雨較正常多4倍　低見7.5度成入冬最凍

本港剛經歷較冷及異常多雨的二月，天文台回顧指，上月平均氣溫為15.2度，較正常值的17.1度低1.9度。上月其中4日持續降雨，更令當月遠較正常多雨，全月總雨量為168.5毫米，是正常值38.9毫米的四倍以上，亦是有紀錄以來雨量第六高的二月。此外，今年首兩個月的累積雨量達172.6毫米，較同期正常值71.9毫米高出兩倍以上。



▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼



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上月冬季季候風較強 本港遠較正常寒冷

天文台表示，由於影響華南的冬季季候風在二月較正常強，本港遠較正常寒冷，月初已迎來多雲及有幾陣雨，早上天氣寒冷，故農曆新年期間多日冷冰冰、天陰陰。至月中迎來虎年首道冷鋒，本港轉為多雲及較涼，有幾陣雨及薄霧。

在乾燥大陸氣流影響下，2月14日情人節天氣轉為普遍天晴及乾燥，隨着東風增強，2月15日元宵節雲量增多，日間部分時間有陽光。

二月迎兩道冷鋒 市區曾低見7.5度

另一道冷鋒在二月中後期來襲，與其相關的強烈冬季季候風及高空擾動影響下，轉為天陰、寒冷及頻密有雨，期間本港普遍錄得超過150毫米雨量。由於長時間寒冷及有雨，香港天文台於2月21日早上錄得的氣溫，降至全月最低的7.5度。

天文台在2月18日至25日曾發出寒冷天氣警告，歷時超過6日，期間亦發出霜凍警告，全港最冷的大帽山曾一度跌至0.2度低溫，但未見結霜。

隨着高空擾動遠離，二月尾天氣轉為普遍天晴，加上冬季季候風緩和，氣溫逐步回升，香港天文台於最後一日下午錄得的氣溫上升至全月最高的22.5度。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

