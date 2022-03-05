驚蟄現「海嘯式海霧」網民洗版　天文台料周日再有霧　冷鋒周一到

今日(5日)是二十四節氣中的「驚蟄」，本港今早受大霧籠罩，吸引一眾天氣攝影愛好者出動，有人以「海嘯式海霧」形容美景。天文台指港內能見度降至10公里以下，本港大致天晴及溫暖，但沿岸有霧，稍後漸轉多雲，有一兩陣微雨，料日間最高27度。



天文台又預料，一股強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸地區，另外一道冷鋒會在下周一抵達華南沿岸。受大陸氣流影響，隨後兩三日華南地區早上較涼，料本港下周二（8日）市區最低氣溫降至15度，打鼓嶺及石崗或只有12度達寒冷水平，亦變得較為乾燥。



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傳統上驚蟄日，有市民會透過「打小人」儀式驅走瘟神。不過港府因疫情為由，警務處及食環署將於驚蟄期間採取行動，呼籲巿民不要到鵝頸橋橋底「打小人」。



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本港今日天晴和暖，今早受春霧籠罩，各區可見壯麗霧景。天文台預測，今日「驚蟄」日間部分時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫達27度，在下午一時，打鼓嶺已升溫至29.6度，大美督亦達29度。

天文台指，本港沿岸會持續有霧，在中午時間，維港的港內能見度只有約8公里，稍後漸轉多雲，有一兩陣微雨，吹微風，今晚轉吹清勁東風。

展望明日（6日）大致多雲，風勢頗大。下周一（7日）早上有幾陣雨，漸轉天晴乾燥。隨後兩三日早上清涼。

▼3月5日 本港早上有霧▼



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下周二兩區料降溫至寒冷程度

經歷和暖一周後，天文台預料一股強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸地區。而一道冷鋒會在下周一抵達華南沿岸。受大陸氣流影響，隨後兩三日華南地區早上較涼，天色良好。

天文台預測，下周二（8日）市區最低氣溫料降至15度，早上打鼓嶺及石崗氣溫預料只有12度，寒冷程度。不過天文台預測周二日間陽光普照，料市區於中午會回升至22度。隨後幾日氣溫亦逐步回升，近下周末再度出現潮濕有霧天氣。

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼

