乍暖還涼　天文台料明早跌至14度　新界或達寒冷水平有區僅11度

踏入充滿暖意的三月，受一股乾燥的東北季候風影響，本港未來兩三日天色普遍晴朗，但早上仍然清涼，天文台料明早市區最低氣只有14度。不過，季候風會在本周後期緩和及逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，換來潮濕有霧的天氣，料下周初市區高見25度，相對濕度達100%。
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周二早上新界或跌至12度寒冷水平 打鼓嶺得11度
本港今日陽光普照，在下午時分濕地公園已升溫至26度，受一股乾燥的東北季候風持續影響，天文台預測未來兩三日天色普遍晴朗，但早上清涼，明早市區最低氣溫只有14度，新界區或跌至12度寒冷水平，打鼓嶺更只有11度，日間明顯升溫，市民要留意日夜溫差較大了。
天文台預測，季候風會在本周後期緩和及逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，本港逐漸升溫，並由乾燥漸轉為潮濕有霧，料明日相對濕度仍低見45%，但下周初濕度已升至100%，周六（12日）開始有霧，迎來潮濕和暖的天氣。
踏入三月中，天文台料天氣潮濕有霧及有微雨，但仍有陽光，市區最高氣溫達25度，市民或可暫時收起厚重的外套了。
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