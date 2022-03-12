西貢東壩現「銀河藍眼淚」美景　天文台料下周潮濕、落足五日雨

春回大地，本港近日天晴溫暖。不過天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日逐漸影響廣東沿岸地區，該區潮濕有霧。受高空擾動影響，下周中後期華南地區有驟雨。根據九天天氣預報，下周一（14日）沿岸有霧及潮濕，相對濕度達100％，而氣溫亦料高見27度，相當溫暖。天文台又料，下周三（16日）起連續五日亦有雨，市民外出緊記帶備雨具。

另外，近日西貢萬宜水庫東壩及附近的破邊洲出現紅潮，晚上海浪拍岸時形成被稱為「藍眼淚」的點點藍光。有攝影愛好者更拍攝到在廣闊壯麗的銀河，「藍眼淚」湧岸的美景。



▼3月上旬西貢「銀河藍眼淚」美景▼



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踏入春季變得和暖，天朗氣清，加上銀河重現，吸引不少天文攝影愛好者出動。而日前至少兩晚，有人在西貢萬宜水庫東壩及附近的破邊洲，除了拍攝到被稱為「海參」的銀河在凌晨升起，也看到紅潮在晚上隨浪拍岸，形成被稱為「藍眼淚」的一道藍光，媲美以「藍眼淚」聞名的台灣馬祖「藍眼淚」，拍攝者York Tam說形容「簡直好似去咗馬祖一樣」。

天氣方面，天文台指影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。今日（12日）正午時分，本港普遍地區的相對濕度下降至60％以下。預測今日下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲。吹和緩偏東風。

▼3月10日 櫻花花見｜城門谷公園吉野櫻盛開▼



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天文台展望明日（13日）部份時間有陽光。下周一、二（15日）沿岸有霧及潮濕，日間部分時間有陽光，兩日相對濕度亦料達100％，抽濕機是時候出動。氣溫方面，天文台料下周一氣溫介乎20至27度，上水及打鼓嶺更或高見31度；不過晝夜溫差達7度，市民要注意天氣變化。

下周中後期則料有幾陣驟雨，天文台料受高空擾動影響，下周三（16日）大致多雲，早上有一兩陣微雨及薄霧，而其後五日亦有雨。下周日（20日）是廿四節氣中的「春分」，晝夜長短長同，代表天氣慢慢轉暖。天文台料下周日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎20至24度，比近一、兩日氣溫稍下降。