【台灣自由行】 馬祖藍眼淚大爆發　附攝影、交通攻略

曾被CNN列為世界15大奇景的馬祖藍眼淚，每年3月至9月都有機會看到藍眼淚，而4月至6月更是藍眼淚大爆發的重要時間！近日，當地不少網民在網上分享自己捕捉到的藍眼淚靚景相，靚到令人想立即book機票！

觀賞藍眼淚地點

馬祖位於台灣本島西北約100公里，主要分成四鄉五島，其中馬祖南竿、北竿、莒光及東引島等都有機會見到！從馬祖國家風景區FB專頁馬祖愛趴GO顯示，莒光鄉的東、西莒島已率先出現超強藍眼淚，其閃閃發光的夢幻情景與粉紫光芒交疊，美不勝收！

由於香港沒有馬祖直航航班，不少人會選擇飛到台北，從台北松山機場搭乘立榮航空前往馬祖南竿，來回機票約4,000台幣。此外亦有人選擇從基隆坐通宵船地馬祖，經濟艙來回船票約台幣840。相比之下，海路平近1倍，但航行時間只得夜船，時間選擇、舒適度都比飛機輸一截！

按圖查看藍眼淚出現地點

東莒最受歡迎的藍眼淚觀賞熱點包括：福正沙灘、燈塔（青山嶼）、大埔石刻、大埔村、神秘小海灣、猛澳碼頭等。（圖片來源：（圖片來源：東莒船老大民宿＠facebook）

臺馬之星：http://www.shinhwa.com.tw/price.htm# 立榮航空：https://www.uniair.com.tw/rwd/index.aspx

藍眼淚可遇不可求！

散發藍色光芒的藍眼淚，其實主要由一種夜光蟲渦鞭毛藻形成，夜光蟲受海浪及自然風驚擾，便會發出藍色螢光！要觀賞藍眼淚並非容易事，首先要在無光害環境下才會看到，故要避免在農曆月圓前後觀賞，此外潮汐及風向都是重要關鍵，要欣賞到夢幻藍眼淚，少點運氣都唔得！

按圖看藍眼淚攝影貼士及注意事項

乘小舟賞藍眼淚

要欣賞藍眼淚，最適宜預留多兩、三日時間！如果閣下初次到馬祖，不妨參加由馬祖國家風景區管理處主辦的「北海坑道搖櫓賞藍眼淚」活動，旅客可以乘小舟在黑暗中觀賞藍眼淚，只要撥動船槳便可看到藍眼淚，成功率極高，加上門票才不過台幣300元，值得一試！

按圖查看更多藍眼淚靚相

(圖片來源：旅行臺灣 就是現在＠facebook）

日期：即日至11月30日 時間：6：30pm～9：00pm（每天6場、每次限48人） 票價：台幣300元 查詢：0836-22177（鐵仁育樂）

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