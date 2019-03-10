馬鞍山又現「藍眼淚」　街坊相約去看奇觀　美麗背後其實是污染

俗稱「藍眼淚」的夜光藻又在本港海岸湧現。有馬鞍山的網友夜間拍攝到「藍眼淚」的蹤跡，海水發出幽幽藍光，隨着浪花蕩向岸邊，有如幻境。相片貼上群組後，引起網友熱議，不少街坊相約一起去看這奇觀。

相片由網友James Tung於周六（9日）晚10時左右發布在「馬鞍山之友MOSers (Since 2014)」群組中，他並表示這是「馬鞍山藍色的眼淚」。相片中可見，海域發出隱隱藍光；海浪拍岸時，潮水將整個岸邊都染藍。奇幻的景象引發熱議，更有不少馬鞍山街坊相約一起去欣賞這奇觀。

+ 4 + 3 + 2

近年來，香港多處都曾出現「藍眼淚」現象，包括梅窩、西貢、貝澳、大埔內海等。奇觀背後實則是紅潮這種海洋災害，因為被稱為「藍眼淚」的現象，其實是夜光藻紅潮。根據漁農自然護理署資料，紅潮普遍是描述由高濃度藻類引致海水變色的現象，大部分對人體無害。紅潮一般因水溫、水中鹽分、養分及水流等自然因素形成，亦可能因大量人造的有機物或營養物排入海中引致，當有關的影響達到一些藻類的生長要求時，便會迅速繁殖，含有色素的藻類，令海水變色，最終成為「紅潮」。惟海水顏色不一定為紅色，主要因應不同的藻類，可變成褐色、綠色等。

引致紅潮的部分藻類或會分泌毒素，生長期間亦會耗盡水中氧氣，令海魚死亡。藻類死後亦會發出臭味，影響環境。

漁護署每周會在網站上公布香港紅潮的狀況，過去一個月內發現本港區域內有超過10宗紅潮報告。