今早有霧多區現雲海　天文台料下周遇冷鋒　周三降至17度驟雨雷暴

一股潮濕的海洋氣流正影響華南沿岸，本港今早（18日）多區出現雲海。正午時份，橫瀾島能見度在1,000米以下。

天文台預測，本港未來數日天氣仍相當溫暖，市區最高氣溫達27度，但隨一道冷鋒將在下周二（22日）晚上抵達華南，當晚將迎來局部地區雷暴。翌日（23日）天氣轉涼，較前一日相差10度，市區最低降至17度，多雲有雨的天氣更料持續至月底。



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中午多區升至29度 周日春分有陣雨

本港今日繼續迎來和暖天氣，在正午時份，元朗公園、黃大仙、觀塘、將軍澳等地區已升溫至29度，早上沿岸亦有霧，無論是市民還是天文台網絡照相機，均拍攝到雲海景觀。

天文台預測，未來三日仍然和暖及有陽光，市區最高氣溫達27度，加上受潮濕的海洋氣流影響。下周日（20日）「春分」日間相當溫暖，但有一兩陣雨、晚上沿岸有薄霧，相對濕度最高達95%。

受冷鋒影響下周三轉涼

一道冷鋒將在下周二晚上抵達華南，天文台料當日日間市區仍高見27度，沿岸有霧及有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴；至下周三（23日）初時繼續有雷暴，間中有驟雨，但天氣轉涼至低見17度，較前一日降溫10度。

天文台預測，其後數天暫別陽光，持續多雲及有幾陣驟雨，天氣相當潮濕，而氣溫則稍稍回升，料3月27日市區最高氣溫重返26度。

（天文台網站截圖）

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