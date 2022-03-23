冷鋒來襲迎雷雨　天文台料周末回暖高見27度　下周再接冷鋒雨未停

東北季候風來襲，迎來驟雨及幾陣雷暴。本港今日（23日）顯著轉涼，多區氣溫跌至15度或以下。天文台預測，本港未來兩日風勢仍然頗大及有驟雨，周末市區可回升至27度，但天氣未見放晴。

隨另一道冷鋒將在下周初殺到，天文台預料下周一（28日）市區再次低見17度，雨勢有時頗大，最快3月尾聲才陽光再現。



▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



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東北季候風正帶來顯著較涼天氣，同時受驟雨影響，本港今早部分地區錄得超過30毫米雨量，天色灰沉沉，並迎來幾陣雷暴。受雨天影響，本港今日明顯降溫，大部份地區氣溫較昨日低5至6度，而多區氣溫更曾降至15度或以下，大帽山降至9.6度。

受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，天文台預測未來一兩日風勢頗大及有驟雨，料明日市區仍低見18度。隨偏南氣流會在周末帶來潮濕有霧天氣，本港氣溫逐步回升，至周六（26日）市區最高氣溫料達27度，上水及石崗或再升至29度，但天色未見好轉，繼續迎來幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

（天文台網站截圖）

下周初天氣不穩 有驟雨及雷暴

一道冷鋒會在下周初抵達華南沿岸，再度為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，下周一多雲、間中有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，市區最低氣溫重返17度，其後數天雨水漸減，氣溫亦輕微上升，最快下周三（30日）迎來短暫陽光。

至4月1日「愚人節」，天文台料當日日間短暫時間有陽光，但大致多雲及有一兩陣驟雨，市區氣溫輕微下跌至介乎18至22度。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼

