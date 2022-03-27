清明未見雨紛紛　天文台料天晴乾燥　周末再迎季候風一區或僅12度

東北季候風來襲，正午時分本港各區氣溫普遍較昨日（26日）低約5度。天文台預測，未來兩日仍然風勢頗大，間中有驟雨、局部地區有雷暴，最快本周中期（30日）天色漸好轉，市區最高氣溫回升至26度。

即將踏入四月，天文台預告將有另一股東北季候風「接力」，天氣再轉清涼，料周末市區最低氣溫降至15度，打鼓嶺或只得12度跌至寒冷水平，最快下周初才有好天氣，清明節（4月5日）未見「雨紛紛」，反而迎來晴天。



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天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸風勢頗大，同時一道雨帶會為該區帶來驟雨及雷暴，料本港周一及二（28及29日）仍然天陰陰，間中有驟雨，局部地區有雷暴，離岸間中吹強風，市區最低氣溫徘徊在1字頭。

隨著季候風會在本周中期緩和，天文台預測本港天色逐漸好轉，周三初時雖有幾陣驟雨及雷暴，但日間出現短暫陽光，翌日更暫別雨天，部分時間有陽光，氣溫略為回升至高見26度。

周末轉涼 打鼓嶺或低見12度

另一股東北季候風會在本周後期至下周初為廣東地區帶來清涼的天氣，天文台料四月首天早上清涼，市區最低氣溫再降至17度；至周六再迎來幾陣驟雨，市區進一步跌至15度。參考自動分區天氣預報，當日打鼓嶺或跌至12度，多個新界地區亦只有13度，天氣清涼，市民要注意保暖了。

「涼浸浸」的天氣持續數天再回暖，天文台預測下周初放晴，料清明節當日大致天晴，日間乾燥，市區最高氣溫回升至25度。

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